Μπιλ Γκέιτς: «Δεν υπάρχει σχέδιο» για την ανατροπή που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη

Καμπανάκι για τις σαρωτικές αλλαγές που αναμένεται να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία, την αγορά εργασίας και την κοινωνία κρούει ο Μπιλ Γκέιτς.

Καμπανάκι για τις σαρωτικές αλλαγές που αναμένεται να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία, την αγορά εργασίας και την κοινωνία κρούει ο Μπιλ Γκέιτς, προειδοποιώντας ότι κυβερνήσεις και θεσμοί δεν είναι σήμερα επαρκώς προετοιμασμένοι για όσα έρχονται.

Σε δοκίμιό του που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο συνιδρυτής της Microsoft υποστηρίζει ότι η AI θα μπορούσε να εξελιχθεί είτε στον «μεγαλύτερο εξισωτή που εφευρέθηκε ποτέ» είτε στη χειρότερη πηγή ανισότητας. Όπως σημειώνει, δεν βλέπει ενδείξεις ότι ηγέτες, ειδικοί και κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις.

«Δεν υπάρχει σχέδιο για να διευκολυνθεί η είσοδος στην εποχή της AI», τονίζει, εκτιμώντας ότι η μετάβαση μπορεί να αποτελέσει μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία.

Ποιες δουλειές βρίσκονται πρώτες στη γραμμή

Σύμφωνα με τον Γκέιτς, σε αντίθεση με προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις, η AI μπορεί να αντικαταστήσει ανθρώπινη πνευματική εργασία σε πολλούς κλάδους ταχύτερα από όσο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να μετακινηθούν σε νέες θέσεις εργασίας.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές σε επαγγέλματα γραφείου, ενώ μεταξύ των πρώτων τομέων που ενδέχεται να δεχθούν ισχυρές πιέσεις τοποθετεί τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση πελατών, την ανάπτυξη λογισμικού και τις βοηθητικές νομικές υπηρεσίες. Στο μέλλον, η AI θα μπορούσε να αναλάβει εργασίες όπως η αξιολόγηση δανείων, η ανάλυση δεδομένων και η αρχική αξιολόγηση ασθενών.

Η πίεση, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί στους white-collar εργαζομένους. Φθηνότερα και ικανότερα ρομπότ μπορούν να απειλήσουν και θέσεις χειρωνακτικής εργασίας, ενώ ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι οι νέοι που εισέρχονται σε μια αγορά με λιγότερες entry-level θέσεις.

Ο Γκέιτς προειδοποιεί μάλιστα για έναν «φαύλο κύκλο»: επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν AI και ρομπότ θα μειώνουν το κόστος και τις τιμές, αναγκάζοντας τους ανταγωνιστές τους να ακολουθήσουν.

Τι ζητά από τις κυβερνήσεις

Παρά τους κινδύνους, ο Γκέιτς αναγνωρίζει ότι η τεχνολογία μπορεί να επιταχύνει την καινοτομία σε κρίσιμους τομείς, από την καθαρή ενέργεια και την κλιματική αλλαγή έως την παραγωγή τροφίμων και την εξάλειψη ασθενειών.

Για να περιοριστούν όμως οι αναταράξεις, προτείνει τη δημιουργία νέων εθνικών φορέων που θα συντονίζουν πολιτικές για εργασία, φορολογία, εκπαίδευση, ενέργεια, δημόσια υγεία, χρηματοπιστωτικό σύστημα και εθνική ασφάλεια.

Παράλληλα, θεωρεί αναγκαία τη δημιουργία ενός νέου διεθνούς οργανισμού για την AI, καθώς οι κίνδυνοι της τεχνολογίας δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα. Όπως γράφει χαρακτηριστικά, «χρειαζόμαστε χρόνο για να προετοιμαστούμε για την περίοδο κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής αναταραχής στην οποία πρόκειται να εισέλθουμε».