Δημογραφικό: Αδειάζουν οι τάξεις από μαθητές, καταργούνται σχολικές μονάδες στην περιφέρεια

Η δημογραφική συρρίκνωση της χώρας και η μείωση των γεννήσεων «αδειάζουν» τις σχολικές αίθουσες εδώ και μια 15ετία, αφού με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι εγγραφές που ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010, έχουν πλέον υποχωρήσει κάτω από τους 70.000 μαθητές.

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 θα περάσουν το κατώφλι της Α' Δημοτικού 69.895 μαθητές και μαθήτριες, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας. Κατά την περσινή σχολική χρονιά τα «πρωτάκια» ήταν 71.181. Αντίστοιχα στις 11 Σεπτεμβρίου 2031, οι μαθητές που θα ξεκινήσουν τη σχολική τους πορεία θα είναι μόλις 65.594, όσες και οι γεννήσεις του 2025.

Άλλωστε στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αντικατοπτρίζει σχεδόν με ακρίβεια τις γεννήσεις της αντίστοιχης χρονιάς έξι χρόνια νωρίτερα.

Η δημογραφική συρρίκνωση της χώρας και η μείωση των γεννήσεων «αδειάζουν» τις σχολικές αίθουσες εδώ και μια 15ετία, αφού με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι εγγραφές που ξεπερνούσαν τις 120.000 το 2010, έχουν πλέον υποχωρήσει κάτω από τους 70.000 μαθητές, ανάλογα με τη σχολική χρονιά και τις μετακινήσεις πληθυσμού. Δεν είναι τυχαίο πως το 2025 στην Ελλάδα καταγράφηκαν 65.594 γεννήσεις και 121.566 θάνατοι, όταν δεκαπέντε χρόνια πριν (το 2010) υπήρξαν 114.766 γεννήσεις και 109.084 θάνατοι.

Η μείωση της μαθητικής κοινότητας δεν είναι μία απλή στατιστική μεταβολή αλλά εντάσσεται σε μια μακροχρόνια τάση υπογεννητικότητας, η οποία αποτυπώνεται σε όλη την εκπαιδευτική πυραμίδα, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να λειτουργεί ως «προμετωπίδα» των δημογραφικών εξελίξεων. Οι τάξεις της Α' Δημοτικού δεν είναι μόνο λιγότερες, αλλά και μικρότερες λόγω της έλλειψης σχολικού πληθυσμού.

Η τάση αυτή δεν διατρέχει μόνο την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά αρχίζει σταδιακά να επηρεάζει και τη δευτεροβάθμια, παρότι ακόμη είναι περιορισμένες οι περιπτώσεις γυμνασίων και λυκείων που έχουν κλείσει.

Κλείνουν σχολικές μονάδες

Παράλληλα όσο μειώνονται οι μαθητές στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, συρρικνώνεται και ο αριθμός των σχολικών μονάδων σε αρκετές περιοχές (κυρίως της περιφέρειας). Ειδικά σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, η μείωση των παιδιών οδηγεί σε πιο εμφανείς συνέπειες όπως οι συγχωνεύσεις τμημάτων, οι υποβιβασμοί ή το κλείσιμο σχολικών μονάδων, οι μετακινήσεις μαθητών σε μεγαλύτερες αποστάσεις και τελικά, η αποδυνάμωση της τοπικής κοινωνικής ζωής.

Κατά την τελευταία τριετία, περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν, καθώς ο αριθμός των μαθητών σε αρκετές περιοχές δεν επαρκεί πλέον για τη διατήρηση των σχολικών μονάδων.

Μόνο για το σχολικό έτος 2026-2027, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην κατάργηση 75 σχολικών μονάδων. Από αυτές, οι 43 είναι νηπιαγωγεία και οι 32 δημοτικά σχολεία. Οι περισσότερες καταργήσεις καταγράφονται στη Θεσσαλία, ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Μακεδονία.

Το πρόβλημα μάλιστα, δεν αφορά αποκλειστικά μικρά και απομακρυσμένα χωριά. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού αρχίζει να γίνεται αισθητή και σε μεγαλύτερες πόλεις, γεγονός που δείχνει ότι η δημογραφική συρρίκνωση έχει λάβει ευρύτερες διαστάσεις.