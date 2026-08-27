Τζαννετάκης: Η Ελλάδα προμηθευτής προϊόντων διύλισης για την ΝΑ Ευρώπη - «Τρελή» η φορολόγηση υπερκερδών

Ο Όμιλος Motor Oil φιλοδοξεί σε περαιτέρω άνοδο το δεύτερο εξάμηνο με εκπλήρωση των βασικών στρατηγικών στόχων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Tη δυνατότητα και ικανότητα του Ομίλου Motor Oil να προσαρμόζεται στις διαρκώς και έντονα μεταβαλλόμενες συνθήκες, διατηρώντας θετικό πρόσημο στην εξέλιξη των βασικών οικονομικών του μεγεθών αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πέτρος Τζαννετάκης κατά το χθεσινό conference call σε αναλυτές.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου ήρθαν σε συνέχεια των θετικών επιδόσεων του πρώτου τριμήνου με τις βασικές στοχεύσεις της στρατηγικής του Ομίλου να παραμένουν στο ακέραιο στη θέση τους, υπογραμμίζοντας και αντικατοπτρίζοντας την συνολικότερη στρατηγική αντίληψη του Ομίλου για μεθοδική στρατηγική υπέρ της αξιοποίησης επιχειρηματικών ευκαιριών.

Το κρίσιμο asset, όπως μαρτυρούν και τα οικονομικά αποτελέσματα, αφορά στην διύλιση και πολύ περισσότερο στην δυνατότητα του Ομίλου να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή δυναμικότητα έχει υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια με πλήθος διυλιστηρίων σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές να έχουν κλείσει.

Τιμωρητικό μέτρο η φορολόγηση υπερκερδών

Ενδεικτικά, όπως τόνισε ο κ. Τζαννετάκης, το παραγωγικό δυναμικό σε όρους διύλισης της Ευρώπης έχει μειωθεί κατά περίπου 167 εκατ. μετρητικούς τόνους το διάστημα από το 2009 μέχρι το 2025 με την κατάσταση να επιδεινώνεται περαιτέρω τόσο σε συνέχεια των πληγμάτων που δέχονται ενεργειακές υποδομές σε Ρωσία και Ουκρανία όσο και της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο.

Υπό αυτό το πρίσμα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναλυτή, ο κ. Τζαννετάκης υπογράμμισε ότι θα ήταν τρελό, στο όνομα της υψηλής κερδοφορίας των διυλιστηρίων, να υπάρξουν μέτρα φορολόγησης ουρανοκατέβατων κερδών (windfall profits) μιας και αυτά προέρχονται κατά κύριο από τις εξαγωγές και όχι από την ελληνική αγορά με την πρόσθετη επισήμανση ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με τιμωρία των ελληνικών διυλιστηρίων τα οποία συνέχισαν να επενδύουν σε αντίθεση με μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συγκυρία αναδεικνύεται ευνοϊκή για τα ελληνικά διυλιστήρια με τις Motor Oil και Helleniq Energy να καταγράφουν γιγάντωση των εξαγωγών προς τις γειτονικές χώρες με την εικόνα να συμπληρώνουν τα αυξημένα περιθώρια διύλισης που αναμένεται να συνεχίσουν ανάλογα και το επόμενο τρίμηνο.

Η διύλιση ξεχώρισε

Ενδεικτικά, οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας αντιστοιχούν στο 78,10% του συνολικού όγκου πωλήσεων του Ομίλου στο α εξάμηνο του 2026, έναντι 71,62% ένα χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση των εξαγωγών, όπως ανέφερε το υψηλόβαθμο στέλεχος της Motor Oil επιβεβαιώνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό του Ομίλου που δεν περιορίζεται μονάχα στο κομμάτι της διύλισης αλλά επεκτείνεται σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου με διαφορετική βέβαια ένταση κάθε φορά αναλόγως και τους επιμέρους στόχους που τίθενται.

Σε ό, τι αφορά την εγχώρια αγορά καυσίμων, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η κατανάλωση της βενζίνης υποχώρησε κατά 3,1% από χρόνο σε χρόνο με αύξηση στο ντίζελ κατά 1.2%, στα αεροπορικά καύσιμα κατά 5.6% και μείωση σε ναυτιλιακά καύσιμα και LPG κατά 7.5% και 5.7% αντίστοιχα.

Συνολικά οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 18%, συνυπολογίζοντας την εγχώρια αγορά, τις εξαγωγές, τα ναυτιλιακά και αεροπορικά καύσιμα με το πελατολόγιο να γνωρίζει σημαντική γεωγραφική διασπορά σχεδόν σε όλες τις ηπείρους.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του επόμενου διαστήματος περιλαμβάνει τη θέση εκτός λειτουργίας μιας μονάδας του διυλιστηρίου στη Κόρινθο από τα μέσα Σεπτέμβρη μέχρι τα μέσα Οκτώβρη, κατά μέγιστο για 30 ημέρες, για λόγους συντήρησης, πράγμα που ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Τζαννετάκης, δεν αναμένεται να επηρεάσει δυνατότητα του Ομίλου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αγοράς, παρά θα υπάρχει μια μικρή επίδραση στα αποτελέσματα του επόμενου τριμήνου.

Σε κάθε περίπτωση, ο τομέας της διύλισης αναδεικνύεται σε «driver» της οικονομικής ανάπτυξης του Ομίλου με τις ποσότητες και τα έσοδα να αυξάνουν σε συνέχεια και απόρροια, πέρα από τη συγκυρία, των επενδυτικών πρωτοβουλιών του Ομίλου που μετά το ατύχημα προς διετίας με τη φωτιά στο διυλιστήριο της Κορίνθου, προχώρησε σε πλήρη αναβάθμιση της υποδομής, φτάνοντας σήμερα να εξυπηρετεί μια ευρεία γκάμα προϊόντων για όλες τις χρήσεις.

ΑΠΕ: Έμφαση σε αιολικά και μπαταρίες

Στο τομέα των ΑΠΕ, ο Όμιλος διατηρεί τους στόχους για 250 εκατ. ευρώ EBITDA και 2 GW εν λειτουργία έργων ΑΠΕ μέχρι το 2030 με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο να διαψεύδει κάθε σενάριο απόσυρσης μετά και το deal με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες και την πώληση των αιολικών πάρκων.

Αυτό που αλλάζει είναι ο χρονισμός των επενδύσεων με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών να μετατοπίζεται προς τα επόμενα χρόνια, δίνοντας έμφαση σε αιολικά και μπαταρίες εν αντιθέσει με προηγούμενα χρόνια που δινόταν προτεραιότητα στα φωτοβολταϊκά. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση, όπως ανέφερε ο κ. Τζαννετάκης, θα ανακοινώσει ένα πιο αναλυτικό επενδυτικό σχέδιο στον τομέα των ΑΠΕ περί τα τέλη Νοεμβρίου.

Έκπτωση στο diesel

Ερωτηματικό παραμένει προς ώρας αν η Motor Oil θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Helleniq Energy με την παράταση της ειδικής έκπτωσης στο diesel τον Σεπτέμβριο με τον κ. Τζαννετάκη να αναφέρει ότι αναμένονται τελικές αποφάσεις εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil διευκρίνισε ότι οι πρόσφατες συναλλαγές τόσο με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες όσο και με τον ΑΚΤΟΡ με την πώληση του 75% των μετοχών των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS δεν συνεπάγεται αποεπένδυση από τους κλάδους των ΑΠΕ ή της κυκλικής οικονομίας παρά βελτιστοποίηση της δραστηριότητάς του Ομίλου σε αυτούς τους τομείς.

Σε ό, τι αφορά το μέρισμα για το έτος, ο κ. Τζαννετάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι παραμένει στο ακέραιο η μερισματική πολιτική που έχει αποφασιστεί χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση αναπροσαρμογής σε απόρροια των εξαιρετικά υψηλών οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου, μιας και κάτι τέτοιο, πέρα όλων των άλλων, δεν ταιριάζει στην «κουλτούρα» του Ομίλου.