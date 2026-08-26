Wall Street: Επιφυλακτικότητα μετά τον πληθωρισμό

Σχετικά αμετάβλητος παρέμεινε ο S&P 500 την Τετάρτη, μετά και την τελευταία μέτρηση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), η οποία έδειξε ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Σχετικά αμετάβλητος παρέμεινε ο S&P 500 την Τετάρτη, μετά και την τελευταία μέτρηση του δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), η οποία έδειξε ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ο ευρύτερος χρηματιστηριακός δείκτης έκλεισε στις 7.675,70 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,1% στις 26.130,20 μονάδες. Ο Dow Jones έχασε 113,52 μονάδες ή 0,2% και έκλεισε στις 53.463,88 μονάδες.

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις της ημέρας, η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως και 16,68 δισ. δολάρια στο πλαίσιο εξωδικαστικού διακανονισμού της μεγάλης νομικής διαμάχης της με 29 πολιτείες των ΗΠΑ σχετικά με φερόμενες παραλείψεις στην προστασία των παιδιών και τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μετοχή της ενισχύθηκε 1%.

Ο δείκτης τιμών PCE -μια μηνιαία έκθεση που καταγράφει τις μεταβολές στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών και αποτελεί έναν δείκτη πληθωρισμού που παρακολουθεί στενά η Federal Reserve- αυξήθηκε ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο. Ωστόσο, ο δομικός PCE, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, ήταν ανάλογος των εκτιμήσεων.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε ενώ η αγορά ομολόγων βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων παρουσίασαν μικρές μεταβολές την Τετάρτη, μετά τη γενικευμένη πτώση τους την Τρίτη, όταν η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε σχεδόν κατά 8 μονάδες βάσης. Οι αποδόσεις έφτασαν σε υψηλά πολλών ετών την περασμένη εβδομάδα, με την απόδοση του 30ετούς ομολόγου να αγγίζει επίπεδα που είχαν να καταγραφούν σχεδόν 20 χρόνια.

Ακολουθούν Nvidia και Jackson Hole

Η Nvidia πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς. Η Wall Street προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 2,09 δολαρίων, με έσοδα 92,28 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη FactSet. Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν βαρόμετρο για την ευρύτερη αγορά, δεδομένου ότι η εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του S&P 500, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 5 τρισ. δολαρίων.

Οι επενδυτές έχουν επίσης στραμμένη την προσοχή τους στην ομιλία του προέδρου της Federal Reserve, Kevin Warsh, την Παρασκευή, στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Jackson Hole του Wyoming. Ωστόσο, ορισμένοι έχουν επισημάνει ότι ο Warsh ενδέχεται να αποφύγει να αποκαλύψει πολλά ενόψει της απόφασης νομισματικής πολιτικής της Fed τον Σεπτέμβριο.

«Αν ο Warsh καταφέρει πράγματι να μη δώσει ιδιαίτερη κατεύθυνση για τα πράγματα, νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί: “Τι στο καλό συμβαίνει;”», δήλωσε ο Ben Fulton, διευθύνων σύμβουλος της WEBs Investments. Ωστόσο, εάν ο Warsh δώσει πράγματι κάποια εικόνα για την κατάσταση, ο Fulton εκτιμά ότι «πιθανότατα θα φέρει κάποια ηρεμία».

«Αυτή τη στιγμή δεν είναι μια αγορά στην οποία επικρατεί ισχυρή πεποίθηση», πρόσθεσε. «Πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια σαφήνεια».