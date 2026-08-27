Οδικά ΣΔΙΤ: «Κληρώνει» για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR-METLEN, ΑΒΑΞ και συμβάσεις 700 εκατ. ευρώ

Έρχονται ανάδοχοι στους δύο διαγωνισμούς. Γιατί θεωρούνται από το υπ. Υποδομών και Μεταφορών ως σημαντικά για τη Β. Ελλάδα projects.

«Καθαρός» είναι ο ορίζοντας στο μέτωπο των δύο διαγωνισμών που αφορούν αντίστοιχες μεγάλες συμβάσεις, συνολικού ύψους σχεδόν 700 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση οδικών έργων στη Β. Ελλάδα μέσω μοντέλου Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ο λόγος γίνεται για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι - Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού - Έδεσσας με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 445 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), όπως και για τον «Κάθετο Άξονα Δράμα - Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ», εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Για τους δύο αυτούς διαγωνισμούς δεν έλειψαν οι καθυστερήσεις και οι νομικές εμπλοκές, ωστόσο, πλέον βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να έχουμε νικητές, ανάμεσα στους ισχυρούς διεκδικητές ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR - METLEN, ΑΒΑΞ.

Όπως σημείωσε και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρ. Δήμας, στο περιθώριο εκδήλωσης για την παρουσίαση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, είναι πλέον θέμα χρόνου να έχουμε τους αναδόχους των δύο μεγάλων αυτών διαγωνισμών που σχετίζονται με την υλοποίηση οδικών έργων στη Θεσσαλονίκης και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένεται πλέον το ακριβές timing κι ενώ βρισκόμαστε λίγες ημέρες από τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουν αναφέρει ότι με την κατασκευή των νέων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων οδικών τμημάτων επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των διαπεριφερειακών, αλλά και των τοπικών μετακινήσεων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Δράμας με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας.

Αλλά και οι κατασκευαστές είχαν «σημαδέψει» τις συγκεκριμένες ΣΔΙΤ που θα προσφέρουν σταθερές ροές για μεγάλο χρονικό διάστημα (οι συμβάσεις είναι διάρκειας 30 ετών, με τα πρώτα 3 έτη να αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο), με τους «νικητές» να ενισχύουν τα χαρτοφυλάκια αυτού του είδους (παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ).

Τα δύο οδικά έργα

Όπως κι άλλες φορές έχουμε αναφέρει για το project «Θεσσαλονίκη - Έδεσσα», το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την ασφάλεια των μεταφορών και να μειώσει σημαντικά τον χρόνο ταξιδιού κατά 6 έως 8 λεπτά για τις διαδρομές Θεσσαλονίκη- Γιαννιτσά και Θεσσαλονίκη - Σκύδρα και 10 λεπτά για τη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Έδεσσα.

Περιλαμβάνει την κατασκευή και αναβάθμιση οδικού δικτύου συνολικού μήκους περίπου 52 χιλιομέτρων, με στόχο και τη βελτίωση της σύνδεσης του λιμανιού και του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης με τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Συνοπτικά ο ιδιώτης φορέας θα αναλάβει:

Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: - Μαυροβούνι - Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του τμήματος με τον ισόπεδο κόμβο της περιφερειακής - οδού Έδεσσας), Α/Κ Μαυροβουνίου Α/Κ Ριζαρίου 9,423 χλμ. - Παράκαμψη Γιαννιτσών Α/Κ Γιαννιτσών , Α/Κ Παραλίμνης 8,913 χλμ. - Παράκαμψη Χαλκηδόνας , Α/Κ Χαλκηδόνας , Α/Κ Ελεούσας 6,340 χλμ.

Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού - Έδεσσας συνολικού μήκους περίπου 52,326 χιλιομέτρων και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α. Ο άξονας Θεσσαλονίκη - Έδεσσα διευκολύνει τη σύνδεση του σιδηροδρομικού σταθμού και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τις γειτονικές περιοχές. Τα έργα αυτά ενισχύουν τη θέση και το ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στην ευρύτερη περιοχή, τον τουρισμό, τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων.

Για το οδικό έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα - Αμφίπολη (Παλαιοκώμη)», η σύμβαση αφορά στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων: Παλαιοκώμη - Μαυρολεύκη μήκους 29.5 χλμ. και Μαυρολεύκη - Δράμα μήκους 13.5 χλμ. και 9 ανισόπεδων κόμβων, όπως επίσης, τη λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα Δράμα - Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ.. Συγκεκριμένα, η κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους. Σύμφωνα με το υπουργείο, η ένωση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις με ένα σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά. Ο κάθετος άξονας Δράμα – Αμφίπολη αφορά την αναβάθμιση και κατασκευή συνολικά 43 χιλιομέτρων οδικού δικτύου.