Νεπάλ: Σε 160 ανήλθαν οι νεκροί από τις πλημμύρες - Εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται

Εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται στο Νεπάλ, όπου καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν μια περιοχή που συνορεύει με το Θιβέτ, προκαλώντας τουλάχιστον 95 θανάτους.

Τελευταία ενημέρωση 21:10

Οι καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ και στο Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 160 ανθρώπων, η αστυνομία βρήκε 157 πτώματα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν απόψε οι αρχές.

Εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται

Εκατοντάδες τουρίστες αγνοούνται στο Νεπάλ, όπου καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν μια περιοχή που συνορεύει με το Θιβέτ.

Στην καρδιά των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους και ορειβάτες από όλον τον κόσμο που επιθυμούν να ανέβουν στο Έβερεστ.

Λίγες ώρες μετά την καταστροφή, το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ ενημέρωσε πως αγνοείται η τύχη 403 ανθρώπων, εκ των οποίων 341 υπήκοοι άλλων χωρών.

Από την πλευρά του, ο Οργανισμός Τουρισμού του Νεπάλ κατέγραψε 384 αγνοούμενους ταξιδιώτες, εκ των οποίων 93 Νεπαλέζοι και 291 υπήκοοι άλλων χωρών. Μεταξύ των τελευταίων, η εθνικότητα 111 ανθρώπων δεν έχει γίνει γνωστή. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, 142 είναι Ινδοί και 17 Μαλαισιανοί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Κουάλα Λουμπούρ ανέφερε ωστόσο ότι η πρεσβεία της Μαλαισίας στο Κατμαντού ενημερώθηκε από ταξιδιωτικά γραφεία πως χάθηκαν τα ίχνη 11 Μαλαισιανών στην περιοχή Ράσουα, κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.

Δώδεκα αγνοούμενοι είναι από τη Βρετανία, τέσσερις από τη Νότια Αφρική, τρεις από τις ΗΠΑ, ένας από την Αυστραλία, ένας από την Ολλανδία κι ένας από την Πορτογαλία, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Οργανισμό Τουρισμού του Νεπάλ.

Αξιωματούχοι στη Σεούλ επιβεβαίωσαν ότι αγνοούνται οκτώ Νοτιοκορεάτες, που εργάζονταν σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Ράσουα.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως δύο Ιταλοί τουρίστες και ο ξεναγός τους είχαν αποκλειστεί εξαιτίας κατολίσθησης, αλλά εντοπίστηκαν από συνεργεία διάσωσης. Το υπουργείο ενημέρωσε πως είχε καταγράψει 90 Ιταλούς που βρίσκονται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ, χωρίς να γνωρίζει προς το παρόν εάν βρίσκονταν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Ο πρωθυπουργός Σαχ καλεί τους πολίτες να «παραμείνουν ενωμένοι»

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ Μπαλέντρα Σαχ κάλεσε σήμερα τους πολίτες στο κράτος των Ιμαλαΐων να «παραμείνουν ενωμένοι» μετά τους καταστροφικούς χειμάρρους λάσπης.

«Σας ζητάω να επιδείξετε υπομονή. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει πλήρως τις επιχειρήσεις διάσωσης, την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως και τη στέγασή και τη διατροφή σας. Μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή, πρέπει να παραμείνουμε όλοι ενωμένοι», δήλωσε ο Σαχ, σε δελτίο Τύπου που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ