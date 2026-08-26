Apple: Στις 9 Σεπτεμβρίου το event για παρουσίαση του νέου iPhone

Οι αναλυτές αναμένουν ότι η Apple θα παρουσιάσει τη νέα σειρά iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, τα οποία ωστόσο δεν αναμένεται να αποτελέσουν ριζική ανασχεδίαση.

Στις 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει η Apple την παρουσίαση των νέων της προϊόντων, στην πρώτη εκδήλωση υπό τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο Τζον Τέρνους. Υπενθυμίζεται ότι ο Τιμ Κούκ αποσύρεται από CEO της Apple την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνοντας το ρόλο εκτελεστικού προέδρου της εταιρείας.

Οι προσκλήσεις που εστάλησαν σε μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνουν το σλόγκαν «Surprise and Shine» (Έκπληξη και Λάμψη). Οι αναλυτές αναμένουν ότι η Apple θα παρουσιάσει τη νέα σειρά iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, τα οποία ωστόσο δεν αναμένεται να περιλαμβάνουν ριζικό ανασχεδιασμό. Οι συσκευές θα διαθέτουν ταχύτερους επεξεργαστές, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας και σημαντικές βελτιώσεις στην κάμερα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία δεν θα ανακοινώσει το βασικό μοντέλο iPhone 18 πριν από το επόμενο έτος ωστόσο θα φέρει το πρώτο της αναδιπλούμενο smartphone με φημολογούμενη ονομασία iPhone Ultra. Η συσκευή θα έχει περίπου το μέγεθος ενός τυπικού διαβατηρίου και, όταν ανοίγει, θα αποκαλύπτει μια οθόνη περίπου στο μέγεθος ενός μικρού iPad.

Οι νέες εκδόσεις του iPhone 18 και του iPhone Air αναμένεται να παρουσιαστούν την επόμενη άνοιξη από κοινού με το χαμηλότερου κόστους iPhone 18e, νέα Mac και νέα iPad.

Ο τεχνολογικός γίγαντας αναμένεται επίσης να παρουσιάσει τα Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra, καθώς και νέες συσκευές έξυπνου σπιτιού.