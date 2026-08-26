Βουλή: Ρυθμίσεις για την υλοποίηση του προγράμματος «Διπλή Ανάπλαση»

Εξαιρούνται, από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας οι εργαζόμενοι που απασχολούνται, στο Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Βοτανικό του Δήμου Αθηναίων έως την 31η Αυγούστου 2027.

Εξαιρούνται, από την υποχρεωτική ανάπαυση κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας οι εργαζόμενοι που απασχολούνται, στο Πρόγραμμα Διπλής Ανάπλασης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τον Βοτανικό του Δήμου Αθηναίων έως την 31η Αυγούστου 2027, με τροπολογία που κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς στο νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση. Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς τυχόν καθυστέρηση στην εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών ενδέχεται να οδηγήσει σε μη έγκαιρη ολοκλήρωση του νέου γηπέδου και, κατ' επέκταση, να επηρεάσει την πρόοδο και ολοκλήρωση του συνόλου του προγράμματος «Διπλή Ανάπλαση», αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.

Με την ίδια τροπολογία το υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει ως κύριος του έργου την εποπτεία της εφαρμογής για κινητές συσκευές με την ονομασία «Υγιή παιδιά», η οποία έχει ήδη αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Στόχος της διάταξης είναι να διασφαλιστεί ότι και μετά την ολοκλήρωση της δράσης η εφαρμογή θα λειτουργεί με την προώθηση καθημερινών υγιεινών συνηθειών, την ενίσχυση του προγραμματισμού της υγείας και της υποστήριξης της παρακολούθησης της προόδου των χρηστών και η προαγωγή υγιεινών συνηθειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ