Η UEFA αίρει την απειλή μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA

Πάντως, η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει σημαντικές τριβές στους κόλπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και έχει αυξήσει την πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

Η UEFA ετοιμάζεται να άρει την απειλή μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA, καθώς έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι το σχέδιο πώλησης μεριδίων στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις δεν πρόκειται να επανέλθει, σύμφωνα με πηγές του Reuters που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Οι αξιωματούχοι της UEFA αναμένεται να ενημερώσουν την Εκτελεστική Επιτροπή και τους προέδρους των περισσότερων ομοσπονδιών-μελών σε συνάντηση στο Μονακό την Πέμπτη (27/8) στο περιθώριο της κλήρωσης της League Phase του Champions League, επισημαίνοντας ότι οι προϋποθέσεις για την άρση του μποϊκοτάζ έχουν πλέον εκπληρωθεί.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση της FIFA τον Ιούλιο να αποσύρει την πρόταση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Η UEFA είχε ζητήσει όχι μόνο την απόσυρση του σχεδίου, αλλά και εγγυήσεις ότι αντίστοιχη πρωτοβουλία δεν θα επανέλθει στο μέλλον.

Πάντως, η αντιπαράθεση έχει προκαλέσει σημαντικές τριβές στους κόλπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και έχει αυξήσει την πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC) ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη στήριξή της στην υποψηφιότητα του Ινφαντίνο για τις προεδρικές εκλογές της FIFA, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Μάρτιο του 2027.

Η FIGC ανέφερε ότι η απόφαση εκφράζει με «ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο» τη θέση της, σε πλήρη συμφωνία με την UEFA και τον πρόεδρό της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, σχετικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Ινφαντίνο για τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη των διεθνών διοργανώσεων.

Ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται πλέον υπό πίεση από τρεις συνομοσπονδίες, την UEFA, την Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC) και την CONCACAF, ενώ έχει συζητηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής εναντίον του. Ο Ινφαντίνο επιδιώκει την επανεκλογή του για τέταρτη θητεία και αναμένεται να αντιμετωπίσει ισχυρή αντίσταση.

Την ίδια στιγμή, η FIFA υποστήριξε ότι όλες οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση θα συμμετάσχουν κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κ20, που θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα στην Πολωνία. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη διοργάνωση που θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη διαμάχη.

«Η FIFA είναι ικανοποιημένη που όλες οι ομάδες που προκρίθηκαν θα συμμετάσχουν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κ20», ανέφερε εκπρόσωπος της παγκόσμιας ομοσπονδίας, προσθέτοντας ότι η FIFA παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και στον διάλογο με τις συνομοσπονδίες και τους υπόλοιπους φορείς.

Πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις ξεκαθάρισε στο Reuters ότι η εξέλιξη δεν αποτελεί ήττα για την UEFA, αλλά επιλογή προκειμένου να μη στερηθούν νεαροί ποδοσφαιριστές μια μοναδική ευκαιρία στην καριέρα τους. Παράλληλα, όπως σημείωσε, η UEFA θα συνεχίσει να πιέζει για αλλαγές στη FIFA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ