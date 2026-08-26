ΔΥΠΑ: Έρχονται 35.000 θέσεις επιδοτούμενης απασχόλησης για γυναίκες, νέους και 50άρηδες

Τα προγράμματα επικεντρώνονται σε κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες εισόδου ή επιστροφής στην αγορά εργασίας, όπως οι νέοι έως 29 ετών, οι γυναίκες, αλλά και οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας

Προσλήψεις 35.500 ανέργων με επιδότηση ετοιμάζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με δύο προγράμματα που αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος του έτους.

Τα προγράμματα επικεντρώνονται σε κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες εισόδου ή επιστροφής στην αγορά εργασίας, όπως οι νέοι έως 29 ετών, οι γυναίκες, αλλά και οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας.

Το πρώτο πρόγραμμα θα αφορά 5.500 νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, ενώ το δεύτερο θα απευθύνεται σε 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω.

Η πρώτη δράση της ΔΥΠΑ για 5.500 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών, θα έχει διάρκεια 12 μηνών και θα βασίζεται στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η χρηματοδότηση προβλέπεται να καλύπτει έως και το 100% του κόστους απασχόλησης, περιορίζοντας ουσιαστικά το κόστος για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν.

Παράλληλα, θα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής για τις επιχειρήσεις, ώστε οι επιδοτούμενες θέσεις να οδηγούν σε πραγματική ενίσχυση της απασχόλησης και όχι σε αντικατάσταση υφιστάμενου προσωπικού.

Η δεύτερη δράση της ΔΥΠΑ θα αφορά 30.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με διάρκεια ενός έτους, ενώ η επιδότηση θα μπορεί να φθάνει περίπου στο 80% του μισθολογικού κόστους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών, καθώς πρόκειται για δύο κατηγορίες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο μακροχρόνιας παραμονής εκτός αγοράς εργασίας.

Μέσω της κάλυψης σημαντικού μέρους του μισθολογικού κόστους επιχειρείται να δημιουργηθεί ισχυρότερο κίνητρο για τις επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις.