Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πλήγμα σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Ισμαήλ

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο λιμάνι του Ισμαήλ στην Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι δυνάμεις του έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στο λιμάνι του Ισμαήλ στην Ουκρανία. Κατά την επίθεση με drones επλήγησαν επίσης δεξαμενές καυσίμων και λιμενικές υποδομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Στην πόλη Ισμαήλ (ή Ισμαήλιο), που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία, υπάρχει το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ