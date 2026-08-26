Γαλλία: Ο αριθμός των παιδιών που κοιμούνται στον δρόμο αυξήθηκε κατά 42% από το 2022

Τουλάχιστον 2.355 παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 514 κάτω των τριών ετών, έμειναν χωρίς στέγη έπειτα από κλήση στο 115, τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για τους άστεγους.

Περισσότερα από 2.300 παιδιά κοιμούνται στους δρόμους στη Γαλλία λόγω έλλειψης διαθέσιμων καταλυμάτων έκτακτης ανάγκης, μια αύξηση 42% από το 2022, θέτοντας περαιτέρω σε κίνδυνο τον στόχο της κυβέρνησης για «κανένα παιδί στους δρόμους», σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα από το παράρτημα της UNICEF Γαλλίας και την Ομοσπονδία Φορέων Αλληλεγγύης (FAS).

«Είναι επείγον να δράσουν οι δημόσιοι φορείς λήψης αποφάσεων. Μια πολιτική αφύπνιση είναι ζωτικής σημασίας για αυτά τα παιδιά. Αν η εξασφάλιση στέγης για όλα τα παιδιά δεν είναι προτεραιότητά μας, τότε τι είναι;» δήλωσε η Αντελίν Χαζάν, η πρόεδρος της UNICEF Γαλλίας.

Τουλάχιστον 2.355 παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 514 κάτω των τριών ετών, έμειναν χωρίς στέγη έπειτα από κλήση στο 115, τον αριθμό έκτακτης ανάγκης για τους άστεγους.

Ο αριθμός των άστεγων παιδιών έχει αυξηθεί κατά 9% σε σύγκριση με το 2025 και κατά 42% από το 2022, το έτος που η κυβέρνηση επαναβεβαίωσε τον στόχο της για «κανένα παιδί στους δρόμους», επισημαίνουν οι ενώσεις.

Αυτά τα στοιχεία δεν είναι διεξοδικά, αναφέρουν οι ενώσεις, σημειώνοντας ότι ορισμένες οικογένειες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης για τους άστεγους (115) ή επιλέγουν να μην καλέσουν και ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που είναι άστεγοι, καθώς και οι οικογένειες που ζουν σε χώρους καταλήψεων ή σε παραγκουπόλεις, δεν περιλαμβάνονται στην καταμέτρηση.

«Οι συνέπειες της αστεγίας στη ζωή και την ευημερία των παιδιών είναι δραματικές: επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, κοινωνική απομόνωση, έκθεση σε βία και δυσκολίες στη φοίτηση στο σχολείο», τονίζουν η UNICEF Γαλλίας και η FAS (Γαλλική Ομοσπονδία Κοινωνικής Δράσης).

Σύμφωνα με αυτές τις οργανώσεις, 14 παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών και 12 έφηβοι ηλικίας 15 έως 18 ετών πέθαναν στους δρόμους το 2025. Η UNICEF Γαλλίας και η FAS (Γαλλική Ομοσπονδία Κοινωνικής Δράσης) υποστηρίζουν, ειδικότερα, ένα μαζικό σχέδιο κατασκευής κοινωνικών κατοικιών.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 202 έπειτα από τρεις γενικές επιθεωρήσεις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα έκτακτης στέγασης της Γαλλίας πάσχει από χρόνια υποχρηματοδότηση και έλλειψη εποπτείας, εμποδίζοντάς το να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις στην τρέχουσα μορφή του.

Καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του 2027, αυτές οι οργανώσεις ζητούν η καταπολέμηση της παιδικής αστεγίας να καταστεί απόλυτη προτεραιότητα στις πολιτικές στέγασης και στέγασης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ