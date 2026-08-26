Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση τιμών μετά το deal Ιράν-Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Μικρές μεταβολές κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι η Τεχεράνη κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τον από κοινού έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Μικρές μεταβολές κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι η Τεχεράνη κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τον από κοινού έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν να μοιράζονται τα έσοδα που θα προκύπτουν από το Ορμούζ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Ο εκπρόσωπος δεν αναφέρθηκε σε κάποιο τέλος για τη διέλευση από τα Στενά, αν και η συμφωνία για τον διαμοιρασμό των εσόδων υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει κάποιου είδους χρέωση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, υποχώρησαν κατά 74 σεντς και έκλεισαν στα 87,84 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έχασε 13 σεντς και διαμορφώθηκε στα 82,23 δολάρια το βαρέλι.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα πλοία θα εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω ιρανικών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Kazem Gharibabadi. Κατά την έξοδό τους, θα χρησιμοποιούν έναν κοινό διάδρομο που θα διέρχεται από τα χωρικά ύδατα τόσο του Ομάν όσο και του Ιράν, όπως δήλωσε ο Gharibabadi, σύμφωνα με το Tasnim.

Παραμένει ασαφές εάν οι ΗΠΑ θα αποδέχονταν ένα καθεστώς από κοινού διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, σχολίασεε η Helima Croft, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων της RBC Capital Markets. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια, οι χώρες του Κόλπου που έχουν δεχθεί επιθέσεις από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν πρόκειται να πληρώνουν την Τεχεράνη για να μεταφέρουν πετρέλαιο μέσω των Στενών.

Νωρίτερα στη συνεδρίαση, οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει πάνω από 3%, καθώς οι ΗΠΑ βασίζονται προς το παρόν στην άσκηση οικονομικής πίεσης στο Ιράν αντί για στρατιωτικά πλήγματα, περιορίζοντας τους φόβους για επιστροφή των δύο πλευρών σε πολεμική σύγκρουση. Σε επίπεδο εβδομάδας, οι τιμές καταγράφουν απώλειες άνω του 5%.