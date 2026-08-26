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Ιράν: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ θα επισκεφθεί αύριο την Τεχεράνη

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Ιράν: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ θα επισκεφθεί αύριο την Τεχεράνη
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Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, θα ταξιδέψει αύριο Πέμπτη στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Iρανούς αξιωματούχους.

Ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, θα ταξιδέψει αύριο Πέμπτη στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Iρανούς αξιωματούχους σχετικά με την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τον διάλογο.

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, «οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και την ανάγκη επιστροφής στο status quo πριν από την 28η Φεβρουαρίου».

Το Κατάρ είναι μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ιράν
Κατάρ
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