Salesforce: Ποντάρει στην AI και καθησυχάζει τη Wall Street – Άλμα 7% για τη μετοχή

Ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης παρουσίασε η Salesforce, καθησυχάζοντας τους επενδυτές ότι μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης παρουσίασε η Salesforce, καθησυχάζοντας τους επενδυτές ότι μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο περίπου 7% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, μετά το κλείσιμο της Τετάρτης στα 205,62 δολάρια.

Η Salesforce προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν περίπου στα 11,5 δισ. δολάρια στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο, που ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, ελαφρώς υψηλότερα από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Παράλληλα, οι τρέχουσες υπολειπόμενες υποχρεώσεις από συμβάσεις, ένας δείκτης μελλοντικών πωλήσεων, αναμένεται να αυξηθούν περίπου 14%, έναντι εκτίμησης της αγοράς για 13%.

Η οικονομική και επιχειρησιακή διευθύντρια Robin Washington ανέφερε ότι η εταιρεία αναμένει επιτάχυνση των εσόδων κατά το δεύτερο μισό του έτους, ακόμη και χωρίς να συνυπολογιστεί η επίδραση των εξαγορών. Όπως σημείωσε, οι καθαρές παραγγελίες βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η Salesforce βρίσκεται υπό πίεση να αποδείξει ότι το κυρίαρχο μοντέλο της στο λογισμικό διαχείρισης πελατών μπορεί να ευδοκιμήσει και στην εποχή της AI. Στο επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται το Agentforce, εργαλείο AI σχεδιασμένο να αναλαμβάνει εργασίες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών, χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.

Τον Ιούνιο, η Salesforce ανακοίνωσε επίσης την εξαγορά της AI startup Fin έναντι 3,6 δισ. δολαρίων, με στόχο να ενισχύσει τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση πελατών και να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τη Sierra.