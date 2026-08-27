Φονική πλημμύρα στο Νεπάλ: Πάνω από 1.300 αγνοούμενοι και 180 νεκροί

«468 τουρίστες και ταξιδιώτες αγνοούνται, ανάμεσά τους 75 υπήκοοι του Νεπάλ», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Τουρισμού.

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Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.300 αγνοουμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες, την επομένη της φονικής πλημμύρας που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 180 ανθρώπων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Ένα ισχυρό κύμα νερού και λάσπης έπληξε την περιοχή, παρασύροντας πολλές κατοικίες με τους ενοίκους τους, στοίχισε τη ζωή σε 177 ανθρώπους στο Νεπάλ και σε άλλους τρεις στη γειτονική περιοχή του Θιβέτ, αυτόνομη περιοχή της Κίνας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), η πλημμύρα οφειλόταν στην κατάρρευση παγετώνα, σφοδρότητας τέτοιας που προκάλεσε σεισμό 5,2 βαθμών και εκτεταμένες κατολισθήσεις.

Αρχικά, κινεζικά κρατικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πλευρά του Θιβέτ πάνω στα σύνορα, κοντά στο φυλάκιο Γκιρόνγκ, σε υψόμετρο 1.800 μέτρων, μεταδίδοντας πως οι αρχές καταμετρούσαν 3 νεκρούς και 265 αγνοούμενους. Κατόπιν, το Νεπάλ ανέφερε επίσης πως υπέστη πλήγμα, με την πλημμύρα να σαρώνει την κοιλάδα Τρισούλι, στην περιοχή Νουακότ, βόρεια της Κατμαντού, και την κοιλάδα Μποτεκόσι, ανατολικά της πρωτεύουσας του Νεπάλ.

Στο Νεπάλ, σάρωσε την κοιλάδα του ποταμού Τρισούλι στην περιοχή Νουακότ, βόρεια του Κατμαντού, καθώς και εκείνην του Μποτεκόσι, ανατολικά της πρωτεύουσας. Είκοσι τέσσερις ώρες μετά, οι αρχές παρέμεναν σήμερα το πρωί χωρίς νέα για 823 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση της αρχής διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης του Νεπάλ. Ανάμεσά τους, 517 ξένοι υπήκοοι, εκ των οποίων 178 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 53 Ουκρανοί, 51 Μαλαίοι, 33 Βρετανοί, 25 Καναδοί, 15 Αυστραλοί και 12 Ισραηλινοί, σύμφωνα με καταμέτρηση του νεπαλικού γραφείου τουρισμού.

Από την άλλη πλευρά των συνόρων, τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ ανέφεραν πως 558 άνθρωποι, εκ των οποίων 260 ξένοι, εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τους χείμαρρους λάσπης που κατέκλυσαν το λιμάνι Γκιρόνγκ. Περίπου 100 Κινέζοι φέρονται ως αγνοούμενοι από τη νεπαλική πλευρά των συνόρων, δήλωσε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, ο Μπαλέντρα Σα, κάλεσε χθες το έθνος των Ιμαλαΐων να «παραμένει ενωμένο». «Το κράτος είναι στο πλευρό σας με όλα τα μέσα και τους πόρους του», διαβεβαίωσε.

Γεγονός σπάνιο, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εκφράστηκε αμέσως μετά την καταστροφή, τονίζοντας πως «η απόλυτη προτεραιότητα είναι η κινητοποίηση όλων των μέσων για να αναζητηθούν και να διασωθούν οι αγνοούμενοι, να απομακρυνθούν εσπευσμένα και να μετεγκατασταθούν κάτοικοι σε κίνδυνο, να θεραπευτούν το ταχύτερο οι τραυματίες και να περιοριστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ο αριθμός των θυμάτων».

Χωριά «σβήστηκαν από τον χάρτη»

Ανάμεσα στους ξένους που αγνοούνται είναι 142 υπήκοοι Ινδίας, καθώς και υπήκοοι της Βρετανίας, της Μαλαισίας, της Αυστραλίας, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ, της Πορτογαλίας, της Νότιας Αφρικής, της Νότιας Κορέας και της Ουκρανίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι αρχές του Νεπάλ. Η Αυστραλία έκανε λόγο για 34 υπηκόους της που αγνοούνται, η Ιαπωνία για 5, η Ουκρανία για 53, η Νότια Κορέα για 9.

«Ολόκληρα χωριά και αγορές σβήστηκαν από τον χάρτη», τόνισε ο Ντέιβιντ Φίσερ, αξιωματούχος στο Νεπάλ της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Η οργάνωση ανέφερε πως διανέμει υλικά πρώτης ανάγκης, ιδίως κουβέρτες, φαρμακεία, φορεία, νεκρικούς σάκους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ