Χρυσός και Bitcoin μαζί στο «καταφύγιο» των επενδυτών – Ρεκόρ εισροών 7 δισ. δολαρίων

Οι επενδυτές δεν φαίνεται πλέον να επιλέγουν ανάμεσα σε χρυσό και Bitcoin για να προστατευθούν από τις αυξανόμενες δημοσιονομικές ανησυχίες.

Οι επενδυτές δεν φαίνεται πλέον να επιλέγουν ανάμεσα σε χρυσό και Bitcoin για να προστατευθούν από τις αυξανόμενες δημοσιονομικές ανησυχίες. Αγοράζουν και τα δύο, με τα ETF που παρακολουθούν τα δύο περιουσιακά στοιχεία να καταγράφουν εισροές-ρεκόρ 7 δισ. δολαρίων μέσα σε μόλις πέντε συνεδριάσεις, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Σχεδόν 3,4 δισ. δολάρια κατευθύνθηκαν στο SPDR Gold Shares (GLD) της State Street Investment Management, ενώ το iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) της BlackRock προσέλκυσε 1,5 δισ. δολάρια. Και τα δύο βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα των αμερικανικών ETF με τις μεγαλύτερες εισροές της εβδομάδας.

Η ταυτόχρονη στροφή προς χρυσό και Bitcoin έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στο παρελθόν η ενίσχυση της ζήτησης για το παραδοσιακό ασφαλές καταφύγιο του χρυσού δεν συνοδευόταν απαραίτητα από αντίστοιχη πορεία του Bitcoin. Τώρα, όμως, τα δύο «σπάνια» assets κινούνται ξανά μαζί.

Επιστρέφει το «debasement trade»

Πίσω από την κίνηση βρίσκονται οι νέες ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος, το δολάριο και τις προσπάθειες συγκράτησης των μακροπρόθεσμων αποδόσεων των ομολόγων.

Καταλύτης αποτέλεσε το σχέδιο του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να διπλασιάσει τουλάχιστον τις επαναγορές μακροπρόθεσμων κρατικών τίτλων. Η ανακοίνωση αρχικά πίεσε χαμηλότερα τις αποδόσεις και το δολάριο, ενώ χρυσός και Bitcoin κινήθηκαν ανοδικά.

Έτσι επανέρχεται στο προσκήνιο το λεγόμενο «debasement trade»: η επενδυτική λογική σύμφωνα με την οποία η αύξηση των δημοσιονομικών πιέσεων και οι πιο χαλαρές χρηματοπιστωτικές συνθήκες ενισχύουν την ελκυστικότητα περιουσιακών στοιχείων με περιορισμένη προσφορά, τα οποία βρίσκονται εκτός του κρατικού νομισματικού συστήματος.

Ο χρυσός επωφελείται από τον παραδοσιακό ρόλο του ως ασφαλές καταφύγιο, ενώ το Bitcoin επιχειρεί να εδραιώσει τον δικό του αντίστοιχο ρόλο, με βασικό επιχείρημα την περιορισμένη προσφορά των 21 εκατ. νομισμάτων.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Ρέι Ντάλιο έχει μάλιστα υποστηρίξει ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να μειώσουν την έκθεσή τους στα ομόλογα και να τοποθετήσουν έως και 15% των χρημάτων τους σε χρυσό και «λίγο» Bitcoin, ως αντιστάθμιση απέναντι στον κίνδυνο μιας αμερικανικής κρίσης χρέους.

Χρυσός πάνω από 4.600 δολάρια, Bitcoin άνω των 80.000

Η αλλαγή κλίματος αποτυπώνεται και στις τιμές. Ο χρυσός έχει ενισχυθεί περίπου 14% μέσα στον μήνα και πρόσφατα ξεπέρασε τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το Bitcoin έχει κινηθεί πάνω από τα 80.000 δολάρια.

Δεν συμφωνούν, πάντως, όλοι ότι το «debasement trade» μπορεί να διατηρήσει την ίδια δυναμική. Η Hardika Singh της Fundstrat εκτιμά ότι η συγκεκριμένη τάση εξασθενεί και ότι οι μετοχές ενδέχεται να αποτελούν πιο αξιόπιστο hedge από τον χρυσό ή το Bitcoin.

Όπως επισημαίνει, χρυσός και Bitcoin μπορούν να συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η άνοδος θα οφείλεται αποκλειστικά στους φόβους για το χρέος και την υποτίμηση του χρήματος.