Στα 7,6 δισ. ευρώ οι επενδυτικές δαπάνες του 7μήνου - Γκάζι στο ΤΑΑ και υστέρηση στο ΠΔΕ

Γκάζι πάτησαν οι δημόσιες επενδύσεις στο επτάμηνο του έτους με τις επενδυτικές δαπάνες να ξεπερνούν τους στόχους του προϋπολογισμού, κυρίως λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Γκάζι πάτησαν οι δημόσιες επενδύσεις στο επτάμηνο του έτους με τις επενδυτικές δαπάνες να ξεπερνούν τους στόχους του προϋπολογισμού, κυρίως λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το οποίο ολοκληρώνεται φέτος. Από την άλλη υστέρηση καταγράφεται στις πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι επενδυτικές δαπάνες έφτασαν στο επτάμηνο τα 7,602 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 855 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 1,471 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η υπεραπόδοση αυτή αποδίδεται στις δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2025 στα 3,558 δισ. ευρώ από 1,698 δισ. ευρώ πέρυσι, υπερβαίνοντας τον στόχο των 2,193 δισ. ευρώ κατά 1,365 δισ. ευρώ. Το ποσοστό εκτέλεσης των δαπανών ΤΑΑ διαμορφώθηκε στο 49,5% του ετήσιου στόχου των 7,192 δισ. ευρώ.

Από την άλλη οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στο επτάμηνο στα 4,044 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υστέρηση κατά περίπου 510 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 4,553 δισ. ευρώ. Το ποσοστό εκτέλεσης φτάνει το 42,6% επί του ετήσιου στόχου των 9,5 δισ. ευρώ.

Η εικόνα στις υπόλοιπες δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 45,6 δισ. ευρώ το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, αυξημένες κατά 4,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025. Oι μεταβιβάσεις, ανήλθαν σε 20,107 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 554 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιχορηγήσεις που καταγράφει το δελτίο περιλαμβάνονται:

1,818 δισ. ευρώ προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης

1,243 δισ. ευρώ προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, για προμήθεια φαρμάκων και υλικού των δημόσιων νοσοκομείων

801 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

244 εκατ. ευρώ προς τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ

220 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά

131 εκατ. ευρώ για το Fuel Pass και 110 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Οι παροχές σε εργαζομένους διαμορφώθηκαν στα 9,380 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 489 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, ενώ οι τόκοι ανήλθαν σε 6,117 δισ. ευρώ, με υπέρβαση 377 εκατ. ευρώ.