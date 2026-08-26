Την προμήθεια 1.000 αλκοολόμετρων χειρός δρομολογούν οι Οδικές Συγκοινωνίες. Θα ελέγχεται η κατανάλωση αλκοόλ από οδηγούς, με το αρνητικό αποτέλεσμα να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση του οχήματος.

Την προμήθεια 1.000 αλκοολόμετρων χειρός (αλκοτέστ) δρομολογούν οι Αστικές Συγκοινωνίες μέσω του φορέα Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), θυγατρικής του ΟΑΣΑ. Επί της ουσίας, από υποχρεωτικό αλκοτέστ θα περνούν σύντομα οι οδηγοί λεωφορείων στην Αθήνα πριν από την έναρξη της βάρδιας τους, καθώς δρομολογείται η τοποθέτηση ειδικών φορητών συσκευών σε ολόκληρο τον στόλο της ΟΣΥ. Μέσω των συσκευών αυτών θα ελέγχεται η κατανάλωση αλκοόλ, με το αρνητικό αποτέλεσμα να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση του οχήματος.

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχος διαγωνισμός «έτρεχε» στην αρχή του χρόνου αλλά «κόλλησε» στο Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως έγινε γνωστό το καλοκαίρι, που διαπίστωσε προβλήματα στην διαδικασία και τη σχετική σύμβαση, με την ΟΣΥ να επανέρχεται στα τέλη Αυγούστου.

Ειδικότερα, ο φορέας προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια και εγκατάσταση χιλίων (1.000) συσκευών χειρός (αλκοολόμετρο), όπου πραγματοποιείται η ανάλυση του δείγματος αναπνοής, και μονάδας ελέγχου, η οποία επιτρέπει ή εμποδίζει την εκκίνηση του οχήματος, ανάλογα με το αποτέλεσμα της μέτρησης, καθώς και ενενήντα χιλιάδες (90.000) επιστόμια, για την κάλυψη των αναγκών του στόλου λεωφορείων-οχημάτων της Ο.ΣΥ. Μ.Α.Ε., αξίας άνω των 2,5 εκατ. ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 10%, ήτοι συνολικά στα 3,15 εκατ.). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών ορίστηκε η 30η Σεπτεμβρίου 2026 (αποσφράγιση προσφορών στις 5 Οκτωβρίου).

Το αντικείμενο της περιλαμβάνει:

• Τη συσκευή χειρός (αλκοολόμετρο),όπου πραγματοποιείται η ανάλυση του δείγματος αναπνοής.

• Τη μονάδα ελέγχου, η οποία επιτρέπει ή εμποδίζει την εκκίνηση του οχήματος, ανάλογα με το αποτέλεσμα της μέτρησης.

• Την τοποθέτηση αυτών επί των λεωφορείων-οχημάτων που θα υποδείξει ο φορέας.

• Την προμήθεια ενενήντα χιλιάδων (90.000) επιστομίων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπόδειξη των οχημάτων όπου θα τοποθετηθούν οι σχετικές συσκευές, με την προϋπόθεση ότι τα οχήματα θα διατίθενται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στις εγκαταστάσεις που θα συμφωνηθούν με τον ανάδοχο.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, διάρκειας 36 μηνών, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του συμβατικού αντικειμένου. Επίσης, οφείλει κατά τον χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.

Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι σύστημα ανίχνευσης αλκοόλης το οποίο εγκαθίσταται στο όχημα και αποτρέπει την εκκίνηση του οχήματος σε περίπτωση που ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ. Θα αποτελείται από δύο μονάδες: (α) τη συσκευή χειρός, όπου πραγματοποιείται η ανάλυση του δείγματος αναπνοής, και (β) τη μονάδα ελέγχου, η οποία επιτρέπει ή εμποδίζει την εκκίνηση του οχήματος, θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλεκτροχημικό αισθητήρα ειδικό για την ανίχνευση αλκοόλης κ.α..