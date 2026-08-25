ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες καταδίκασε την πολύνεκρη επίθεση συμμορίας στην Αϊτή

Το μακελειό σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κοινότητα Κενσκόφ, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε σήμερα την επίθεση συμμορίας κοντά στην πρωτεύουσα της Αϊτής, που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 47 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο, συμπεριλαμβανομένων 22 που φέρονται να εκτελέστηκαν σε εκκλησία όπου εκτοπισμένοι είχαν αναζητήσει καταφύγιο.

Το μακελειό σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κοινότητα Κενσκόφ, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς.

«Οι αδυσώπητες επιθέσεις συμμοριών εναντίον κοινοτήτων και οι απώλειες ζωών καταδεικνύουν τις ανησυχητικές συνθήκες ασφαλείας στην Αϊτή κι ενισχύουν την επείγουσα ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες από την πλευρά της Αϊτής και της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση των συμμοριών», ανέφερε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ο Γκουτέρες απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τις αϊτινές αρχές «να διασφαλίσουν πως οι υπεύθυνοι για τέτοιες επιθέσεις θα λογοδοτήσουν».

Σύμφωνα με την πολιτική αποστολή του ΟΗΕ στην Αϊτή (BINUH), οι δράστες της επίθεσης απήγαγαν επίσης περισσότερους από 50 ανθρώπους.

Οι ένοπλοι πυρπόλησαν σπίτια και έκαναν έφοδο σε χώρο εκκλησίας όπου εκτοπισμένοι είχαν βρει καταφύγιο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Radio Télé Galaxie.Ο Ντουζαρίκ ανέφερε πως 22 άνθρωποι φέρονται να εκτελέστηκαν εκεί,

Αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να απωθήσουν τους επιτιθέμενους και να ανακτήσουν τον έλεγχο της περιοχής.

Στην Αϊτή αναπτύσσεται τους τελευταίους μήνες μια νέα πολυεθνική δύναμη, με την υποστήριξη του ΟΗΕ, που έχει σκοπό να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες αδυνατούν να καταπολεμήσουν τις συμμορίες που λυμαίνονται τη χώρα. Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της, η Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ) θα διαθέτει 5.500 στρατιωτικούς και αστυνομικούς, αλλά ο αριθμός όσων βρίσκονται ήδη στην Αϊτή δεν έχει γίνει γνωστός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ