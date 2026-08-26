Νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου: «Παίρνει ρεύμα» η υποδομή στο Καστέλι - Εργασίες από την ΤΕΡΝΑ

Εργασίες για την Ηλεκτροδότηση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης αποφάσισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Η κρίσιμη διασύνδεση και τα περιθώρια χρόνου.

Την εκτέλεση εργασιών για την Ηλεκτροδότηση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης από την ΤΕΡΝΑ, αποφάσισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Δήμας.

Οι εργασίες εντάσσονται στο «πακέτο» των απαραίτητων υποδομών – διασυνδέσεων (όπως π.χ. και οι οδικές) και θα γίνουν από τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (που μαζί με την ινδική GMR Airports Limited προωθούν, μέσω παραχώρησης, την μεγάλη ανάπτυξη στην Κρήτη), για λογαριασμό της εταιρείας παραχώρησης «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε.» (ΔΑΗΚ).

Μαζί δόθηκε και η έγκριση της σχετικής «δαπάνης από το Δημόσιο προς την Εταιρεία, για λογαριασμό του Κατασκευαστή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 33.115.984,86 ευρώ, καθώς εντάσσεται στις δαπάνες που αφορούν δίκτυα ΟΚΩ και το Δημόσιο επιβαρύνεται τις σχετικές δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 14.4.1. της Σύμβασης Παραχώρησης και η οποία διαμορφώνεται, κατόπιν εφαρμογής της ισχύουσας Αναθεώρησης, των τυχών απρόβλεπτων δαπανών, και της αντίστοιχης επιβάρυνσης με ΦΠΑ, σε 46.867.196,85 ευρώ (ενδεικτικό κόστος)».

Το «πράσινο φως»

Όπως προκύπτει, με παλιότερο έγγραφό του ο ΑΔΜΗΕ δήλωσε αδυναμία ανάληψης της κατασκευής των Έργων διασύνδεσης, του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με τον ΕΣΜΗΕ (δηλαδή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), καθιστώντας επιβεβλημένη, την πρωτοβουλία της εταιρείας για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και των κατασκευαστικών εργασιών.

Στην απόφαση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι είναι αναγκαία η εκτέλεση εργασιών, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η διασύνδεση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με τον ΕΣΜΗΕ, εντός δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος, το Δημόσιο επιβαρύνεται με τη δαπάνη διάθεσης από τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), ενώ οι εργασίες για την Ηλεκτρική διασύνδεση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, δεν περιλαμβάνονται στο Τμήμα Μελετών-Κατασκευών ούτε στις υποχρεώσεις της εταιρείας (ΔΑΗΚ).

Επίσης, είναι ιδιαίτερα πιεστικό το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω έργων, λόγω των μεγάλων χρόνων προμήθειας κρίσιμων υλικών και εξοπλισμού Υψηλής Τάσης και προκειμένου να διασφαλιστεί, η έγκαιρη δέσμευση και προμήθεια των απαιτούμενων υλικών στον σχεδιασμό υλοποίησης των εν λόγω εργασιών, είναι αναγκαία η προκαταβολή ποσοστού 25% του συνολικού κόστους, μετά την υπογραφή της παρούσας. Οι επιμέρους πληρωμές θα καταβάλλονται αναλογικά προς την πρόοδο υλοποίησης των εργασιών, όπως αυτή εξειδικεύεται και πιστοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης του ΑΔΜΗΕ, λαμβανομένων υπόψη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, της αντίστοιχης κατανομής του κόστους και της επιτυχούς επίτευξης των καθορισμένων οροσήμων του έργου, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση και η εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.

Το Ελληνικό Δημόσιο μετά τη περιέλευση των σχετικών ακινήτων στη κυριότητα του, θα προβεί στη μεταβίβαση προς τον ΑΔΜΗΕ, των απαιτούμενων εμπραγμάτων δικαιωμάτων κυριότητας, που είναι αναγκαία, για τη κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των Έργων Διασύνδεσης.

Ο έλεγχος των μελετών, την επίβλεψη των εργασιών, έλεγχος και η τεχνική παρακολούθηση της κατασκευής και την παραλαβή του Έργου διασύνδεσης Υψηλής Τάσης, θα γίνουν από τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ως ο αποκλειστικά αρμόδια καθορισμένος και τεχνικά κατάλληλος φορέας βάσει του θεσμικού του ρόλου, αναλαμβάνει εξολοκλήρου την ανωτέρω διαδικασία, προκειμένου να ελέγχει και να πιστοποιεί την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση όλων των εξειδικευμένων εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς.

Αποφασίστηκε, επιπλέον, η καταβολή από το Δημόσιο στον ΔΑΗΚ, της δαπάνης για τον έλεγχο των μελετών και την επίβλεψη των εργασιών, προκειμένου ο ΔΑΗΚ να καταβάλει την αντίστοιχη δαπάνη στον ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το σχέδιο της μεταξύ τους Σύμβασης, και η οποία διαμορφώνεται σε 1.796.726,12 ευρώ (ενδεικτικό κόστος).

«Στην πρίζα» το Καστέλι

Όπως από παλιότερα έχουμε αναφέρει, είχε από το 2025 «ανάψει πράσινο φως» στο έργο ενεργειακής σύνδεσης της υποδομής, με το ΥΠΕΝ να βάζει, ως συνηθίζεται, συγκεκριμένους όρους και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. «Το υπό μελέτη έργο είναι κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα και λειτουργικότητα του ΔΑΗΚ, καθώς θα εξυπηρετεί αποκλειστικά την αδιάλειπτη ηλεκτροδότησή του», αναφέρονταν χαρακτηριστικά. Με τα τότε δεδομένα, το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους έργα:

-Υπόγειο δίκτυο μεταφοράς 150kV, το οποίο αποτελείται από δύο ξεχωριστά κυκλώματα ενδεικτικού συνολικού μήκους 14 χλμ. (7 χλμ. έκαστο κύκλωμα).

-Οριζόντια διάτρηση, συνολικού μήκους 91 μ, περίπου, για την έλξη των καλωδίων μεταφοράς Υ.Τ. 150kV υπογείως του διασταυρούμενου με αυτά υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου στο ύψος του Υ/Σ 150/20 kV ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.

-Κατασκευή εναέριου δικτύου μεταφοράς 150kV αποτελούμενο από δύο γραμμές απλού κυκλώματος, συνολικού μήκους 22 χλμ. περίπου ως εξής: ΓΜ ΔΕΞΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) – Υ/Σ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ μήκους 11 χλμ., περίπου, Γ.Μ. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) – Υ/Σ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ μήκους 11 χλμ., περίπου, τροποποίηση της υφιστάμενης γραμμής 150kV/ 2Β ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ με αποξήλωση των υφιστάμενων πυλώνων ΛΙΙ 100 και ΛΙΙ 101 και μικρή μετακίνησή τους σε νέες θέσεις.

-Κατασκευή τριάντα επτά (37) πλατειών έδρασης των συνολικά εβδομήντα δύο (72) νέων μεταλλικών πυλώνων του εναέριου δικτύου μεταφοράς Υ.Τ. 150kV συνολικού εμβαδού 108,5 στρεμμάτων, περίπου.

-Κατασκευή ζωνών πρόσβασης στις θέσεις διάνοιξης των πλατειών έδρασης των πυλώνων του εναέριου δικτύου μεταφοράς Υ.Τ. 150kV συνολικού μήκους 20,7 χλμ. περίπου και επιφάνειας επέμβασης 114,2 στρεμμάτων, περίπου.

Προχωρά η μεγάλη υποδομή

Όπως πρόσφατα είχε αναφέρει το insider.gr, τον Αύγουστο «έπεσαν υπογραφές» για τη σύμβαση για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του αεροναυτιλιακού εξοπλισμού, ανάμεσα σε ΔΑΗΚ και κοινοπραξίας Indra Sistemas S.A. - ΑΤΕΣΕ.

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή υλοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης (διάρκειας 35 ετών), αναπτύσσεται από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό Όμιλο GMR (21,64%), ενώ κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου αερολιμένα είναι στα 11,5 εκατ. επιβάτες, μία εκτίμηση πάντως που είναι συντηρητική, δεδομένου ότι το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» το 2025 ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του, τους 10 εκατ. επιβάτες.

Στόχος είναι η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του νέου αεροδρομίου τον Νοέμβριο του 2028.

Βέβαια, εκκρεμεί και η απόφαση στο ΣτΕ της προσφυγής τοπικών Δήμων για την τοποθέτηση ραντάρ στον Λόφο Παπούρα, με σχετικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι αναμένονται εξελίξεις με την απόφαση του Δικαστηρίου τον Σεπτέμβριο ή κατά το φθινόπωρο. Πάντως, από τους εμπλεκόμενους πήγαζε η προσδοκία δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, ενώ, ήδη ο ρυθμός προόδου των εργασιών από την ΤΕΡΝΑ προσεγγίζει το 75% συνολικά και με υψηλότερα ποσοστά σε επί μέρους σημαντικές υποδομές.