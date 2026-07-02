Άθικτο παραμένει το ισχύον καθεστώς για τις συντάξεις χηρείας μετά την τριετία, καθώς οι δικαιούχοι τους θα συνεχίζουν να λαμβάνουν τη σύνταξη από τον αποθανόντα σύζυγο καθώς και από ίδιο δικαίωμα, χωρίς να περικοπεί μέρος της δεύτερης σύνταξης, ούτε να αναζητηθούν αναδρομικά τα ποσά που εισπράχθηκαν παράτυπα.

Άθικτο παραμένει το ισχύον καθεστώς για 118.000 συντάξεις χηρείας μετά την τριετία, καθώς οι δικαιούχοι τους θα συνεχίζουν να λαμβάνουν τη σύνταξη από τον αποθανόντα σύζυγο καθώς και από ίδιο δικαίωμα, χωρίς να περικοπεί μέρος της δεύτερης σύνταξης, ούτε να αναζητηθούν αναδρομικά τα ποσά που εισπράχθηκαν στο μεσοδιάστημα. Mιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα φέρει στο Κοινοβούλιο νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία:

• Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, που προβλέπεται στο Νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό.

• Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.

• Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

Όπως διευκρίνισε η Υπουργός, «αυτό σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%, δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά, και στην περίπτωση της σώρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρούγκαλου, θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χηρείας το επόμενο διάστημα, δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%».

Υπενθυμίζεται πως με πρόσφατη απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας (699/2026) έκρινε ότι σε περίπτωση σώρευσης δύο (ή περισσότερων) συντάξεων και δη αφενός μεν από ίδιο δικαίωμα, αφετέρου δε εκ μεταβιβάσεως (σύνταξη χηρείας), οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 7, ν. 4387/2016) προβλέπουν απονομή μόνο μίας εθνικής σύνταξης.

Το ισχύον καθεστώς

Σήμερα οι συντάξεις χηρείας του Δημοσίου έχουν μειωθεί από το 70%, στο 35% της σύνταξης του θανόντος, ενώ οι συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα δεν έχουν περικοπή λόγω των αντιδράσεων που είχαν εκδηλωθεί όταν (το 2020) το υπουργείο Εργασίας αποπειράθηκε να εφαρμόσει τις ίδιες μειώσεις με αυτές του Δημοσίου.

Με τη νομοθετική ρύθμιση οι περίπου 12.000 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου και του ΟΓΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020, θα δουν άμεσα αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Κατάργηση προσωπικής διαφοράς

Η κ. Κεραμέως υπενθύμισε ότι η υπεραπόδοση που πέτυχε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης πέρυσι, σε σχέση με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, σημειώνοντας υπέρβαση κατά 800 εκ. περίπου, επέτρεψε να κατευθυνθεί σημαντικό μέρος του μερίσματος στη μεγάλη μείωση των φορολογικών συντελεστών από 1/1/26 και στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους, ένα αίτημα πολλών χρόνων.

«Φέτος, από την μέχρι τώρα παρακολούθηση της πορείας εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων για το διάστημα Ιανουάριο – Απρίλιο 2026 προκύπτει ότι μόλις από τους 4 πρώτους μήνες υπερβαίνουμε ήδη τον στόχο του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατ. χάρη κυρίως στην τολμηρή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε 2,5 πλέον εκ. εργαζομένους. Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση» τόνισε η Υπουργός προσθέτοντας ότι «με τη ρύθμιση αυτή κλείνει οριστικά μία εκκρεμότητα πολλών ετών.