Έως και 105 δισ. δολάρια για data center της OpenAI επενδύει η Nvidia

Ένα μόνο γιγαβάτ είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει έως και 750.000 σπίτια στις ΗΠΑ ανά πάσα στιγμή.

Σε συμφωνία να δαπανήσει έως και 105 δισ. δολάρια για να υποστηρίξει ένα τεράστιο πρότζεκτ με data centers στο Οχάιο που πρόκειται να μισθωθεί από την OpenAI, κατέληξε η Nvidia, στην τελευταία συνεργασία μεταξύ δύο κυρίαρχων δυνάμεων που οδηγούν την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κατασκευάστρια του ChatGPT ανέφερε ότι έχει συνάψει συμφωνία για την εξασφάλιση έως και περίπου 8 γιγαβάτ υπολογιστικής χωρητικότητας από το συγκρότημα της κομητείας Πάικ, με τα πρώτα 800 μεγαβάτ να αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2028.

Ένα μόνο γιγαβάτ είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει έως και 750.000 σπίτια στις ΗΠΑ ανά πάσα στιγμή. Η OpenAI θα αρχίσει να πληρώνει μόνο όταν η χωρητικότητα γίνει διαθέσιμη για μίσθωση.

Η Nvidia θα παρέχει υποστήριξη για «ορισμένα τμήματα των πληρωμών μίσθωσης και ενέργειας», βοηθώντας το έργο που θα οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της.

Ξεχωριστά, η Nvidia συμφώνησε να επενδύσει 1,5 δισ. δολάρια στην SB Energy, την εταιρεία ανάπτυξης που υποστηρίζεται από την SoftBank Group και θα κατασκευάσει, θα κατέχει και θα λειτουργεί την εγκατάσταση.

Το συγκρότημα κέντρων δεδομένων στο Οχάιο, όπως έχει σχεδιαστεί, θα είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο - σύμβολο της τεράστιας ζήτησης για υπολογιστές για την προώθηση της ανάπτυξης της ΑΙ.

Είναι επίσης ένα κεντρικό έργο για τον ιδρυτή της SoftBank, Masayoshi Son, και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία έχει χαιρετίσει την επένδυση ως μια σημαντική νίκη.

Η Nvidia είχε συζητήσει προηγουμένως την παροχή εγγύησης έως και 250 δισ. δολαρίων στην OpenAI για τη μίσθωση του data center, ενώ έχει παράσχει οικονομική υποστήριξη σε άλλες εταιρείες που προσπαθούν να κατασκευάσουν γρήγορα υλικό Τεχνητής Νοημοσύνης, ιδίως στην CoreWeave.