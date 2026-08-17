Deal 22,9 δισ. δολαρίων με αμερικανικό στρατό και Raytheon για Tomahawk

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο στρατός των ΗΠΑ υπέγραψε συμφωνίες για την αύξηση της παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων Patriot και THAAD.

Ο αμερικανικός στρατός ανέθεσε στην RTX, μια νέα θυγατρική εταιρεία Raytheon ένα συμβόλαιο 22,9 δισ. δολαρίων για να ενισχύσει την παραγωγή πυραύλων Tomahawk.

Οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει μεγάλες ποσότητες όπλων σε συμμάχους, ενώ παράλληλα έχουν χρησιμοποιήσει πυρομαχικά στη σύγκρουση με το Ιράν, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα αεράμυνας και όπλων ακριβείας.

«Καλέσαμε τη βιομηχανία να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή πυρομαχικών και η RTX τα καταφέρνει», επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός του Αμερικανικού Ναυτικού. «Αυτή η ιστορική σύμβαση Tomahawk διασφαλίζει ότι οι πολεμιστές μας θα συνεχίσουν να έχουν τη θανατηφόρα ισχύ πυρός που χρειάζονται» πρόσθεσε.

Η Raytheon υπογράμμισε ότι η σύμβαση θα έχει διάρκεια επτά ετών και θα επιτρέψει την αύξηση της ετήσιας παραγωγής Tomahawk σε περισσότερους από 1.000 πυραύλους με δυνατότητα ακριβείας σε μεγάλη εμβέλεια εναντίον χερσαίων στόχων από πλοία και υποβρύχια. Η εταιρεία κατασκευάζει επί του παρόντος μόνο 60 ετησίως.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διαμεσολαβεί για πολυετείς συμφωνίες με τους μεγαλύτερους αμυντικούς εργολάβους των ΗΠΑ, δίνοντας στις εταιρείες την εμπιστοσύνη να επενδύσουν δισ. δολάρια σε νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο στρατός των ΗΠΑ υπέγραψε συμφωνίες για την αύξηση της παραγωγής εξαρτημάτων πυραύλων Patriot και THAAD.