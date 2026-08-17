Groq: Έπεσε στα 3,5 δισ. δολ. η απότιμησή της μετά τη συμφωνία με τη Nvidia

Η Groq συγκέντρωσε 350 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα με αποτίμηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου τα μισά από τα 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια που έφτασε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η Groq συγκέντρωσε 350 εκατομμύρια δολάρια σε έναν γύρο χρηματοδότησης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα με αποτίμηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου τα μισά από τα 6,9 δισεκατομμύρια δολάρια που έφτασε τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν η Nvidia συνάψει συμφωνία αδειοδότησης και προσλάβει τα μεγαλύτερα ταλέντα του προσωπικού δυναμικού της.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Disruptive, με την Nvidia να συγκαταλέγεται επίσης ανάμεσα στους επενδυτές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, επικαλούμενο εκπρόσωπο της Groq.

Η Grog ιδρύθηκε το 2016 και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για να ανταγωνιστεί τον ηγέτη της αγοράς Nvidia. Μετά το peak της αποτίμησή της τον Σεπτέμβριο του 2025, η Nvidia προσέλαβε τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Groq, Τζόναθαν Ρος, και άλλους βασικούς υπαλλήλους στο πλαίσιο της συμφωνίας αδειοδότησης.

Άλλοι μεγάλοι πάροχοι τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Meta Platform και Goog, έχουν επίσης πρόσφατα συγκεντρώσει ταλέντα από νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης σε ασυνήθιστες συμφωνίες αδειοδότησης αντί να αγοράσουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις απευθείας.

Η Groq έκτοτε έχει εργαστεί για να αναδιαμορφωθεί ως φορέας εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων, καλύπτοντας την τεράστια ζήτηση για υπολογιστικούς πόρους για την εκτέλεση λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης - μια διαδικασία γνωστή ως inference. Προηγουμένως είχε ανακοινώσει την άντληση 650 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο για τη χρηματοδότηση της προσπάθειας. Στο πλαίσιο αυτής της χρηματοδότησης, η Groq αναθεώρησε την αποτίμησή της, αλλά δεν αποκάλυψε το ποσό εκείνη την εποχή.

Τον Ιούνιο του 2026 η ίδια η εταιρεία ανακοίνωσε ότι λειτουργούσε 13 data centers σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία-Ειρηνικό, εξυπηρετώντας περισσότερους από πέντε εκατομμύρια developers και επεξεργαζόμενη τρισεκατομμύρια AI tokens κάθε εβδομάδα. Στόχος της είναι να αυξήσει την υπολογιστική της υποδομή προς τα 200 MW έως το τέλος του 2027, στόχος στον οποίο θα κατευθυνθεί μέρος του νέου κεφαλαίου.