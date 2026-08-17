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Άνοιξε η εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων

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Άνοιξε η εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων
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Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η ψηφιακή εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025 κατ’ εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/128, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, πραγματοποιείται η επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η ψηφιακή εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση transpay.aade.gr

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  1. Τηλεφωνικά: στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  2. Ψηφιακά: μέσω της πλατφόρμας my1521 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

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tags:
ΑΑΔΕ
Αγροδιατροφή
Αγρότες
Αγροτική Οικονομία
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