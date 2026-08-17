Νέα πτώση στη Wall Street

Διευρύνει τις απώλειές της η Wall Streeet τη Δευτέρα, καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη συγκρούεται με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Διευρύνει τις απώλειές της η Wall Street τη Δευτέρα, καθώς η αισιοδοξία των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη συγκρούεται με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

O Dow Jones υποχωρεί 0,27% στις 53.587 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,13% στις 7.775 μονάδες και ο Nasdaq χάνει 0,01% στις 26.730 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Micron Technology σκαρφαλώνει 4,05% καθώς το Bloomberg ανέφερε ότι τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου της Anthropic ήταν πάνω από 11,5 δισ. δολάρια - σε μια τεράστια αύξηση από ένα χρόνο νωρίτερα. Οι τίτλοι της Broadcom και της Nvidia κερδίζουν 0,21% και 0,40%.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αφού ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος επεσήμανε πως η Τεχεράνη θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή, εάν αποτύχει η διπλωματία με τις ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει το Ομάν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ κερδίζουν 0,5% στα σχεδόν 83 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα futures του αργού πετρελαίου Brent αναρριχώνται 0,6% στα περίπου 89 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα απογοητευτικά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και η σχετικά ήπια εικόνα του πληθωρισμού έχουν μειώσει τις προσδοκίες της αγοράς για αύξηση των επιτοκίων από την Fed τον επόμενο μήνα.

«Η μετατόπιση στις προσδοκίες για τα επιτόκια τροφοδοτεί ορισμένα από αυτά τα ονόματα της τεχνολογίας και αυτό βοηθά να εξηγηθεί μέρος αυτού του μεγάλου ράλι που είχαμε πρόσφατα στην τεχνολογία μετά από έναν αρκετά ήσυχο Ιούλιο με ισχυρά κέρδη, αλλά στην πραγματικότητα η τεχνολογία δεν έκανε πολλά», επεσήμανε ο Ρόρι ΜακΦέρσον, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Wren Sterling.

Οι επενδυτές αναμένεται να έχουν μια εβδομάδα με λιγότερους καταλύτες στο ημερολόγιο, αν και η FOMC δημοσιεύει τα πρακτικά (minutes) της συνεδρίασής της την Τετάρτη.