Ευρωαγορές: Σε «κόκκινο έδαφος» η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας

Υποχώρησαν οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η επίμονη στασιμότητα που χαρακτηρίζει την γεωπολιτική έκοψαν τον επενδυτικό αέρα.

Υποχώρησαν οι μετοχές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς η επίμονη στασιμότητα που χαρακτηρίζει την γεωπολιτική και συγκεκριμένα τις εξελίξεις στο Ιράν, έκοψαν τον επενδυτικό αέρα και μετέφεραν επιφυλακτικότητα στο ταμπλό.

Την κατάσταση στη Μέση Ανατολή για άλλη μία φορά δεν βοήθησαν οι σημερινές δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος για πρώτη φορά απείλησε φιλική προς τις ΗΠΑ χώρα, τονίζοντας ότι θα «βομβαρδίσει» το Ομάν εάν σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς Ομάν και Ιράν διεξάγουν συνομιλίες εδώ και εβδομάδες χωρίς τη συμμετοχή των αμερικανών σχετικά με αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,12% στις 657,07 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,23% στις 6.554 μονάδες.

Στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχώρησε 0,27% στις 26.369 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,12% στις 8.626 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 διολίσθησε 0,29% στις 10.719 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε οριακά θετικός στις 53.586 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,87% στις 19.981 μονάδες.

Όσο αφορά τις μετοχές, η Siemens Energy και η ASML, δύο εταιρείες που λειτουργούν ως βαρόμετρο για την ευρωπαϊκή μεταποίηση και την αλυσίδα υψηλής τεχνολογίας, ενισχύθηκαν 1,29% και 2,5% αντίστοιχα, με την άνοδο στους συγκεκριμένους τίτλους να υποδηλώνει προσδοκίες για σταθεροποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, άρα και της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις αποτιμήσεις που έχει δημιουργήσει το ξέφρενο ράλι της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές κρούουν οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προειδοποιώντας ότι μια ισχυρή διόρθωση στη Wall Street δεν θα περιοριζόταν στις ΗΠΑ, αλλά θα μπορούσε να μεταδοθεί γρήγορα στην Ευρωζώνη.

Σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο blog της ΕΚΤ, οι Malin Andersson, Johannes Breckenfelder, Stefano Corradin, Kalin Nikolov και Maria Antonietta Viola θέτουν ευθέως το ερώτημα εάν το σημερινό AI boom αποτελεί μια ορθολογική αποτίμηση μιας τεχνολογικής επανάστασης ή την επανάληψη της «φούσκας» των dot-com. Το συμπέρασμά τους είναι μάλλον ανησυχητικό: η ιστορική εμπειρία από προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις υποδεικνύει ότι μια διόρθωση των σημερινών αποτιμήσεων είναι πιθανή.