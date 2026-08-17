«Πράσινο 2x2» και κέρδη 1% για χρυσό με το δολάριο σε χαμηλό τριμήνου

Οι traders δίνουν πιθανότητα 30,6% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, από 51,2% ένα μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Διευρύνει τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας ο χρυσός τη Δευτέρα, υποστηριζόμενος από το ασθενέστερο δολάριο που διολίσθησε σε χαμηλό σχεδόν 3 μηνών και τις εξασθενημένες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Fed, ενώ οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,9% στα 4.413,93 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου κέρδισαν 0,8% στα 4.473,70 δολάρια.

Το ασήμι στην αγορά σποτ σκαρφάλωσε 2,6% στα 66,38 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα αναρριχήθηκε 1,8% στα 1.779,60 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο πρόσθεσε 1,5% στα 1.332 δολάρια ανά ουγγιά.

Η αγορά χρυσού φαίνεται να τιμολογείται σε ένα στασιμοπληθωριστικό περιβάλλον, με πιο ήπια απασχόληση και προσδοκίες ότι η Fed θα ανεχθεί τα τρέχοντα επίπεδα πληθωρισμού, εκτίμησε ο Μπαρτ Μέλεκ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην TD Securities.

«Ένας σημαντικός παράγοντας εδώ είναι ότι το δολάριο των ΗΠΑ έχει αποδυναμωθεί σε ένα ψυχολογικά σημαντικό επίπεδο 100, όπως μετριέται από τον δείκτη του αμερικανικού νομίσματος» επεσήμανε.

Οι αγορές μείωσαν τα στοιχήματά τους για αύξηση των επιτοκίων από την Fed μετά την ασθενέστερη από την αναμενόμενη έκθεση μισθοδοσίας στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα και τα υποτονικά στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές περιμένουν τώρα τα πρακτικά (minutes) της συνεδρίασης της Fed τον Ιούλιο, που αναμένεται την Τετάρτη, για ενδείξεις σχετικά με τις προοπτικές στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής. Οι traders δίνουν πιθανότητα 30,6% για αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, από 51,2% ένα μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.