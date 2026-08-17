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ΣτΕ: Αντισυνταγματική η τακτοποίηση αυθαιρέτων με ακυρωμένη οικοδομική άδεια

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ΣτΕ: Αντισυνταγματική η τακτοποίηση αυθαιρέτων με ακυρωμένη οικοδομική άδεια
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Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι ελεγχόμενες διατάξεις του ν. 4495/2017 προσκρούουν στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ περί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Αντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νομοθετικό πλαίσιο του ν.4495/2017 που αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων, των οποίων η οικοδομική άδεια είχε ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Εννέα χρόνια μετά, έκριναν ότι οι διατάξεις του νόμου του 2017 είναι αντισυνταγματικές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, οι ελεγχόμενες διατάξεις του ν. 4495/2017 προσκρούουν στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ περί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

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Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
Αυθαίρετα
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