Έπεσε ελικόπτερο στη Σίφνο: Τρεις νεκροί - Βίντεο από τη συντριβή

Τραγωδία στη Σίφνο. Βρέθηκαν τρεις σοροί από την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου. Ντοκουμέντο με τις φλόγες στο σημείο.

Τελευταία ενημέρωση 21:05

Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί, έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σίφνο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας στο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου BELL206 της εταιρείας Bellavia, επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος, ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών, βρετανικής καταγωγής, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα, ενώ λίγο μετά τις 18:00 για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου.

Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σοροί των τριών επιβαινόντων. Παράλληλα, στη Σύρο μεταβαίνει με ταχύπλοο της Πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του Πυροσβεστικού Σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές δεν έχουν προκύψει φθορές σε ιδιοκτησίες έως τώρα.