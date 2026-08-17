Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα 'Αγραφα Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ