Ειδήσεις | Ελλάδα

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Άγραφα Ευρυτανίας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα 'Αγραφα Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη.

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καφές: Πενταετία ακρίβειας, ώρα ανάσας;

IRIS: Πότε οι μεταφορές χρημάτων μπαίνουν στο «ραντάρ» της εφορίας - Τι ισχύει για χαρτζιλίκι και καθημερινά μικροέξοδα

Ο MSCI ανεβάζει τον πήχη - Μαζεύουν δύναμη για το breakout - Ευνοούνται τα διυλιστήρια

tags:
Πυρκαγιά
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider