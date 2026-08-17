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Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάστρα

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Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάστρα
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 26 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν στην επιχείρηση δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παρέχουν υποστήριξη και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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Πυρκαγιά
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Πυροσβεστική
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