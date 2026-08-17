Χρηματιστήριο: Βρήκε ξανά στήριξη στις 2.600 μονάδες

Αφού άλλαξε πρόσημο 21 φορές από τις 13:30 και μετά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με μικρή άνοδο, σε μία ακόμα συνεδρίαση κατά την οποία οι 2.600 μονάδες λειτούργησαν ως στήριξη.

Αφού άλλαξε πρόσημο 21 φορές από τις 13:30 και μετά, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έκλεισε τη Δευτέρα με μικρή άνοδο, σε μία ακόμα συνεδρίαση κατά την οποία οι 2.600 μονάδες λειτούργησαν ως στήριξη.

Το αγοραστικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε επιλεκτικά σε τραπεζικά και μη blue chips, ενώ δεν έλειψαν και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να ολοκληρωθεί για τον Γενικό Δείκτη στο υψηλό ημέρας των 2.629,88 μονάδων με άνοδο 0,25%.

Εκτός συνόρων, στο γεωπολιτικό μέτωπο, προκαλεί ανησυχία η σημερινή λήξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Αναζωπύρωση σημειώθηκε και στον Λίβανο, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εκτοξεύει απειλές για στρατιωτικά πλήγματα και εναντίον του Ομάν.

Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού τα περιέγραψε ως «γεωπολιτικό πλεονέκτημα δοσμένο από τον Θεό», σηματοδοτώντας την πρόθεση της Τεχεράνης να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού ως διαπραγματευτικό μοχλό σε οποιαδήποτε ευρύτερη συμφωνία. Πάντως οι επιθέσεις σε πλοία στα Στενά συνεχίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ η Ουάσιγκτον προετοιμάζει νέες κυρώσεις κατά του Ιράν ως απάντηση.

Οι τιμές του Brent, που ενισχύθηκαν για δύο διαδοχικές εβδομάδες, σήμερα βρέθηκαν να κινούνται ξανά πάνω από τα 89 δολάρια το βαρέλι.

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, αυτή η εβδομάδα περιλαμβάνει αρκετούς σημαντικούς καταλύτες που αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες των αγορών για τα επιτόκια διεθνώς. Μεταξύ αυτών, οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI Αυγούστου σε Ευρώπη και ΗΠΑ, καθώς και στοιχεία πληθωρισμού από τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία. Επιπλέον, την Τετάρτη δημοσιεύονται τα πρακτικά της συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της Fed του Ιουλίου, με τις αγορές να επικεντρώνονται στο πόσο κοντά έφτασαν οι αξιωματούχοι στην απόφαση για αύξηση των επιτοκίων. Υπενθυμίζεται ότι προς το τέλος του μήνα (27-29 Αυγούστου) αναμένεται και το συμπόσιο του Jackson Hole.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες εμφάνιζαν μικρές απώλειες, με τον DAX στη Φρανκφούρτη και τον CAC στο Παρίσι να υποχωρούν 0,12% και 0,51% αντίστοιχα, ενώ ο βρετανικός FTSE100 βρισκόταν στο -0,09%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε θετικό έδαφος έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 0,60% στις 3.096,42,10 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Τρ. Πειραιώς που ενισχύθηκε 1,50% στα 10,14 ευρώ και η Eurobank με άνοδο 1,33% στα 4,57 ευρώ. Ακολούθησαν η Εθνική (+0,33%) και η Alpha Bank (+0,17%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Optima bank (-1,96%), ενώ ακολούθησαν η CrediaBank (-0,71%) και η Τράπεζα Κύπρου (-0,46%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,5:1 με 61 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 42 σε αρνητικό και 48 αμετάβλητους.

Ο τζίρος σε αξιόλογα για την εποχή επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 225,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 51,58 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων, ξεχώρισε ένα πακέτο 6,57 εκατ. μετοχών στη Eurobank, στην τιμή των 4,47 ευρώ, συνολικής αξίας 29,35 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Allwyn που ενισχύθηκε 3,07% στα 14,10 ευρώ και η Lamda Development με άνοδο 2,36% στα 6,735 ευρώ. Ακολούθησαν η Motor Oil (+2,09%), ΔΕΗ (+1,20%) και Viohalco (+1,01%) και, με μικρότερα κέρδη, οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,50%), Helleniq Energy (+0,27%) και Jumbo (+0,07%). Αμετάβλητες έκλεισαν οι Metlen, ElvalHalcor και ΟΤΕ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Cenergy (-2,98%), ενώ ακολούθησαν η Aktor (-2,48%), Coca-Cola HBC (-2,03%), Aegean (-1,85%), ΔΑΑ (-1,41%), ΕΥΔΑΠ (-1,19%) και Τιτάν (-0,68%).