ΗΠΑ: «Ανόητη απόφαση Τραμπ» η μείωση συμμετοχής του στρατού στα κοινά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα

«Η Κίνα και η Ρωσία παρακολουθούν πόσο εύκολα ο πρόεδρος εγκαταλείπει τους συμμάχους της Αμερικής και θα το θυμούνται αυτό την επόμενη φορά που θα μας βάλουν σε δοκιμασία», δήλωσε Αμερικανός γερουσιαστής.

Η απόφαση του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει «σημαντικά» το εύρος των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα είναι «ανόητη και ανακόλουθη», κατήγγειλε σήμερα ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζακ Ριντ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Η Κίνα και η Ρωσία παρακολουθούν πόσο εύκολα ο πρόεδρος εγκαταλείπει τους συμμάχους της Αμερικής και θα το θυμούνται αυτό την επόμενη φορά που θα μας βάλουν σε δοκιμασία», δήλωσε ο γερουσιαστής σε ανακοίνωσή του.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι θα «μειώσει σημαντικά» τη συμμετοχή των ΗΠΑ στα φετινά κοινά στρατιωτικά γυμνάσια με τη Νότια Κορέα, που ξεκίνησαν λίγες ώρες αργότερα, επικαλούμενος ιδιαίτερα την «πολύ καλή σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν».

Οι αρχές της Νότιας Κορέας, ωστόσο, διευκρίνισαν ότι τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ξεκίνησαν «όπως είχε προγραμματιστεί».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε επίσης στη μη συμμετοχή της Σεούλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν για να δικαιολογήσει τη μείωση της εμπλοκής των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Ριντ, «όταν ο πρόεδρος Τραμπ μειώνει το εύρος των κοινών στρατιωτικών γυμνασίων των ΗΠΑ για να κατευνάσει έναν δικτάτορα ή τιμωρεί τη Νότια Κορέα επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει σε έναν πόλεμο που εκείνος ξεκίνησε, όλοι οι σύμμαχοί μας -και οι αντίπαλοί μας- θεωρούν ότι οι δεσμεύσεις της Αμερικής είναι διαπραγματεύσιμες».

«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κέρδισε μια νίκη προπαγάνδας και η Νότια Κορέα, ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους μας, τιμωρήθηκε μόνο από την εγωπάθεια του Τραμπ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ