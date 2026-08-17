Γερμανία: Ρεκόρ 13 ετών στον αριθμό των στρατιωτών

Ο γερμανικός στρατός έφθασε να έχει στις τάξεις του στα τέλη Ιουλίου 186.700 στρατιώτες, τον υψηλότερο αριθμό εν ενεργεία στρατιωτών τα τελευταία 13 χρόνια.

Ο γερμανικός στρατός έφθασε να έχει στις τάξεις του στα τέλη Ιουλίου 186.700 στρατιώτες, τον υψηλότερο αριθμό εν ενεργεία στρατιωτών τα τελευταία 13 χρόνια, γεγονός που συνιστά θετική εξέλιξη για την επίτευξη των κυβερνητικών στόχων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γερμανικό υπουργείο Άμυνας .

Ο αριθμός αυτός σημαίνει ότι ο γερμανικός στρατός αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 3.700 άνδρες και γυναίκες και αντιστοιχεί στο 2%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025.

Ο στόχος που είχε τεθεί για το 2026 είναι η δύναμη του στρατού να φθάσει μεταξύ των 186.000 και 190.000 στρατιωτών, καθώς η χώρα αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες που είχαν υποστεί σοβαρές περικοπές μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Ο αριθμός των αιτήσεων κατάταξης τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 26% σε ετήσια βάση, με περίπου 47.300 άτομα να υποβάλλουν αίτηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 12.100 εθελοντές στρατιωτικοί και στρατιώτες βραχυπρόθεσμης θητείας υπηρετούν επί του παρόντος στο πλαίσιο του νέου συστήματος στρατιωτικής θητείας. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 6% σε σχέση με πέρυσι.

Μέχρι τις 31 Ιουλίου, είχαν αποσταλεί συνολικά περίπου 378.000 ερωτηματολόγια για την εγγραφή στον στρατό, σύμφωνα με το υπουργείο. Μέχρι στιγμής, έχει απαντήσει περίπου το 96% των ανδρών και περίπου το 4% των γυναικών και των ατόμων που αυτοπροσδιορίζονται ως άλλα φύλα. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και προαιρετική για τις γυναίκες.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ