Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ως 19 Ιουνίου

Κατά την περίοδο 15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου, θα καταβληθούν 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Κατά την περίοδο 15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου, θα καταβληθούν 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 15 Ιουνίου θα καταβληθούν 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: