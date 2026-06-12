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e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών ως 19 Ιουνίου

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Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ως 19 Ιουνίου
Ευρώ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Κατά την περίοδο 15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου, θα καταβληθούν 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Κατά την περίοδο 15 Ιουνίου έως 19 Ιουνίου, θα καταβληθούν 50.393.656,46 ευρώ σε 48.150 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 15 Ιουνίου θα καταβληθούν 193.656,46 ευρώ σε 150 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
  • Από τις 15 Ιουνίου έως τις 19 Ιουνίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 2.200.000 ευρώ σε 3.700 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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