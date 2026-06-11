ΑΑΔΕ: Φιλοξένησε την 3η Διάσκεψη των Γενικών Διευθυντών Τελωνείων Δυτικών Βαλκανίων και ΕΕ

Η Διάσκεψη της Αθήνας επιβεβαίωσε την κοινή δέσμευση των συμμετεχόντων για την περαιτέρω εφαρμογή των Πράσινων και Μπλε Λωρίδων, μέσω του SEED+.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνδιοργάνωσε σήμερα, στην Αθήνα, την 3η Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου των Γενικών Διευθυντών Τελωνείων των Δυτικών Βαλκανίων και κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τη Γραμματεία της CEFTA, μέσω της δράσης SEED+, και τη Μόνιμη Γραμματεία της Transport Community.

Στο επίκεντρο της Διάσκεψης, με τίτλο «Bridging Markets, Aligning Standards: Green Lanes as a Pillar of EnhancedIntegration into the EU Single Market», βρέθηκαν οι Πράσινες και Μπλε Λωρίδες, η ανταλλαγή δεδομένων, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας, ως πρακτικά εργαλεία για ασφαλέστερες, ταχύτερες και πιο προβλέψιμες εμπορικές ροές μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η Διάσκεψη αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της τελωνειακής συνεργασίας για τη σταθερότητα της περιοχής, την οικονομική ανθεκτικότητα και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Στο σημερινό περιβάλλον, οι τελωνειακές διοικήσεις δεν είναι μόνο αρχές συνόρων. Είναι κρίσιμοι θεσμοί για την προστασία των δημοσίων εσόδων, τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, την ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για την Ελλάδα και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η συνεργασία αυτή αποτελεί ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Μέσα από πρωτοβουλίες, όπως οι Πράσινες Λωρίδες, η ανταλλαγή πληροφοριών πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και η ευθυγράμμιση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύουμε στην πράξη την εμπιστοσύνη και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα πιο διασυνδεδεμένο, ασφαλές και αποτελεσματικό τελωνειακό περιβάλλον».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι επικεφαλής των τελωνειακών διοικήσεων, μαζί με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της CEFTA και της TransportCommunity, αποτίμησαν την πρόοδο, που έχει επιτευχθεί και επιβεβαίωσαν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα, την ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, τη συντονισμένη διαχείριση κινδύνων και την ευθυγράμμιση με τα τελωνειακά πρότυπα της ΕΕ.

Η Διάσκεψη της Αθήνας επιβεβαίωσε την κοινή δέσμευση των συμμετεχόντων για την περαιτέρω εφαρμογή των Πράσινων και Μπλε Λωρίδων, μέσω του SEED+, ως εργαλείων ενίσχυσης της συνδεσιμότητας, μείωσης των εμποδίων και προώθησης της σταδιακής επιχειρησιακής ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.