Gen Z: Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον κυρίαρχη προτεραιότητα, έπονται μισθός και παροχές

Η Gen Z δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ελεύθερο χρόνο (37%) και στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση (36%).

Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι δεν αναζητούν πλέον μόνο έναν εργοδότη που προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, αλλά ένα ολοκληρωμένο εργασιακό περιβάλλον που συνδυάζει ικανοποίηση από την εργασία, ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη και ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή. Η Gen Z δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον ελεύθερο χρόνο (37%) και στην προσωπική ανάπτυξη και ολοκλήρωση (36%) σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα σε ηλικία ταλέντα, ενώ αποδίδει μικρότερη σημασία στην κοινωνική και οικογενειακή υποστήριξη σε σχέση με τους Millennials και τη Gen X (25% έναντι περίπου 29%).

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα Employer Brand της Randstad, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ελκυστικότητας του εργοδότη, με τον ελκυστικό μισθό και τις παροχές να έπονται με μικρή διαφορά. Η πρώτη πεντάδα συμπληρώνεται από την επαγγελματική εξέλιξη, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τις ίσες ευκαιρίες. Συνολικά, αυτές οι προτεραιότητες αναδεικνύουν τον κεντρικό ρόλο τόσο της καθημερινής εμπειρίας στον χώρο εργασίας όσο και των οικονομικών απολαβών.

Πάντως αν και το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον προηγείται συνολικά, ο μισθός και οι παροχές αναδεικνύονται ως η κυρίαρχη προτεραιότητα σε περιπτώσεις ιεράρχησης κριτηρίων, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του πακέτου αποδοχών.



Η σημασία των περισσότερων παραγόντων αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ελκυστικό μισθό και τις παροχές και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ενώ οι ίσες ευκαιρίες παρουσιάζουν μια πιο διαφοροποιημένη εικόνα ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές.

Αντίθετα, οι τρέχοντες εργοδότες τείνουν να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε παράγοντες που αφορούν την εταιρική κουλτούρα και τη φήμη, όπως το ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας, οι ίσες ευκαιρίες και η φήμη, αποκαλύπτοντας μια αναντιστοιχία με τα κριτήρια που αξιολογούν ως πιο σημαντικά τα ταλέντα. Κύριοι παράγοντες, όπως το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και κυρίως ο ελκυστικός μισθός και οι παροχές, κατατάσσονται χαμηλότερα στο προφίλ του τωρινού εργοδότη σε σύγκριση με το προφίλ του ιδανικού εργοδότη, περιορίζοντας τη συνολική ελκυστικότητα, ιδιαίτερα μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία ταλέντων.

Ζητούμενο η εργασιακή ασφάλεια για τους μεγαλύτερους

Οι νεότεροι ηλικιακά εργαζόμενοι αξιολογούν θετικότερα τον τρέχοντα εργοδότη τους όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες και το εργασιακό περιβάλλον, ενώ η εργασιακή ασφάλεια λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία συνολικά, η οποία αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία.

Στην Ελλάδα, το θεμέλιο της εργασιακής ασφάλειας εντοπίζεται στην οικονομική σταθερότητα, καθώς η συνέπεια στην καταβολή του μισθού και των παροχών υπερτερούν σημαντικά έναντι των άλλων παραγόντων. Παρόλο που η αναγνώριση και η σταθερή επαγγελματική πορεία διαδραματίζουν επίσης ρόλο, οι διαφορές μεταξύ των γενεών αναδεικνύουν μια μετατόπιση στις προσδοκίες:

τα μεγαλύτερα σε ηλικία ταλέντα συνδέουν την ασφάλεια με τη σταθερότητα και τις αποδοχές,

συνδέουν την ασφάλεια με τη σταθερότητα και τις αποδοχές, η Gen Z τη συνδέει άμεσα με την επαγγελματική ανέλιξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Οι διευκολύνσεις που αφορούν τις άδειες (πολιτική αδειών) και τον ελεύθερο χρόνο ξεχωρίζουν ως πολύτιμες πρόσθετες παροχές, με το συνταξιοδοτικό πλάνο και την οικονομική ασφάλεια να έπονται, υπογραμμίζοντας τη διπλή ανάγκη των εργαζομένων για άμεση αποφόρτιση και μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Η Gen X δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στο σύνολο των πρόσθετων παροχών, ενώ οι παροχές αυτές τείνουν να έχουν συγκριτικά μικρότερη βαρύτητα για τη Gen Z.

Οι γυναίκες αξιολογούν σταθερά τις πρόσθετες παροχές υψηλότερα από τους άνδρες, γεγονός που υποδηλώνει μια εντονότερη ανάγκη για εργασιακή σιγουριά και υποστήριξη πέρα από τις βασικές αποδοχές για τη συγκεκριμένη ομάδα.

Η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής διαμορφώνεται πρωτίστως από τις καθημερινές συνθήκες εργασίας. Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και ο διαχειρίσιμος φόρτος εργασίας αποτελούν τους κεντρικούς παράγοντες, ενώ ο χρόνος αποφόρτισης, το αίσθημα προσωπικής ολοκλήρωσης και η κοινωνική υποστήριξη διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο.

Οι απόψεις μεταξύ των γενεών ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό, με τη γενιά Gen Z ωστόσο να αποδίδει σχετικώς μεγαλύτερη βαρύτητα στον ελεύθερο χρόνο και την προσωπική ανάπτυξη. Τέλος, οι γυναίκες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο θετικό εργασιακό περιβάλλον και στον διαχειρίσιμο φόρτο εργασίας συγκριτικά με τους άνδρες.

Οι λόγοι αλλαγής εργοδότη

Το ποσοστό των εργαζομένων που σχεδιάζει να αλλάξει εργασία, καθώς και εκείνων που άλλαξαν εργοδότη, παρουσιάζει μείωση στην Ελλάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρόλα αυτά, ο αριθμός όσων σκέφτονται να αλλάξουν εργασία παραμένει υψηλότερος από τον αριθμό εκείνων που τελικά προχώρησαν σε αλλαγή κατά το τελευταίο εξάμηνο (21% έναντι 13%).

Η διαφορά αυτή δείχνει ότι το ζήτημα της διατήρησης των εργαζομένων παραμένει στο προσκήνιο, ακόμη και αν λιγότερα ταλέντα μετακινούνται ενεργά. Αυτή η απόκλιση υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φύγουν, όταν οι τρέχοντες εργοδότες δεν καλύπτουν τις βασικές τους προσδοκίες.

Το μη ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αποτελεί τον κύριο λόγο της πρόθεσης αποχώρησης των εργαζομένων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνει και τη χαμηλότερη βαθμολογία στις παροχές των εργοδοτών, γεγονός που υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο του ανταγωνιστικού πακέτου αποδοχών στη διατήρηση των ταλέντων. Μια παρόμοια απόκλιση παρατηρείται και στην επαγγελματική εξέλιξη, η οποία αξιολογείται ως πολύ σημαντική, αλλά υστερεί ως προς το τι προσφέρουν τελικά οι εργοδότες.

Παράλληλα, το εργασιακό περιβάλλον και οι ίσες ευκαιρίες μπορούν επίσης να πυροδοτήσουν την πρόθεση για αλλαγή εργασίας, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζονται ως σχετικά πλεονεκτήματα των εταιρειών. Αυτό φανερώνει ότι οι εν λόγω παράγοντες αποτελούν θεμελιώδη προαπαιτούμενα της εργασίας, όπου ακόμη και ανεπαίσθητες αποκλίσεις είναι ικανές να εντείνουν δυσανάλογα την πιθανότητα αποχώρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα μεγαλύτερα σε ηλικία ταλέντα.

Οι αποκλίσεις ανάμεσα στις γενιές φανερώνουν διαφορετικά κριτήρια επιλογής. Οι μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες, με έμφαση στη Gen X, οδηγούνται στην αλλαγή εργασίας κυρίως λόγω του μη ικανοποιητικού πακέτου αποδοχών (69%), του κακού εργασιακού περιβάλλοντος (52%) και της ανισότητας στο σύστημα ανταμοιβών (47%). Αντίθετα, η Gen Z δίνει συγκριτικά μεγαλύτερη έμφαση στην έλλειψη ευκαιριών εξέλιξης (38%). Οι Millennials, με τη σειρά τους, αναδεικνύουν ως βασικότερο ζήτημα την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής (39%), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι ανάγκες μεταβάλλονται ανάλογα με το στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας.

Επιπρόσθετα, οι γυναίκες τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους περισσότερους λόγους αλλαγής εργασίας, σε αντίθεση με τους άνδρες που ιεραρχούν ελαφρώς ψηλότερα την επαγγελματική τους εξέλιξη.