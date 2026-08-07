Trade Estates: Απόκτηση του 50% στο Sofia South Ring Mall έναντι 49,35 εκατ. ευρώ

Συμφωνία με την Wyldes Ltd, θυγατρική της FOURLIS Α.Ε. Συμμετοχών, για την απόκτηση ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall, πρόκειται να συνάψει η Trade Estates, έναντι συνολικού τιμήματος €49,35 εκατ..

Συμφωνία με την Wyldes Ltd, θυγατρική της FOURLIS Α.Ε. Συμμετοχών, για την απόκτηση ποσοστού 50% στο Sofia South Ring Mall, πρόκειται να συνάψει η Trade Estates, έναντι συνολικού τιμήματος €49,35 εκατ..

Το Sofia South Ring Mall αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας με συνολική μικτή δομημένη επιφάνεια (GBA) περίπου 174.500 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 69.000 τ.μ. αποτελούν μικτή μισθώσιμη επιφάνεια (GLA). Το εμπορικό κέντρο παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πληρότητας, της τάξεως του 98%, και φιλοξενεί πάνω από 180 μισθωτές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (η «Εταιρεία») (Bloomberg: TRESTATE:GA - Reuters: TRESTATESr.AT - ISIN: GRS534003009) ανακοινώνει ότι, μέσω της νεοσυσταθείσας 100% θυγατρικής της, Trade Estates Cyprus SSRM Ltd, πρόκειται να συνάψει συμφωνία με την Wyldes Ltd, θυγατρική της FOURLIS Α.Ε. Συμμετοχών, για την απόκτηση της έμμεσης συμμετοχής 50% που κατέχει σήμερα ο Όμιλος Fourlis στη SOFIA SOUTH RING MALL EAD, ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία του εμπορικού κέντρου Sofia South Ring Mall στη Σόφια της Βουλγαρίας, έναντι συνολικού τιμήματος €49,35 εκατ..

Η πωλήτρια εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του Ν.4548/2018. Για το λόγο αυτό, η συναλλαγή έχει λάβει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 99 – 101 του Ν. 4548/2018 και τελεί υπό την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα του άρθρου 48 του Ν. 5193/2025, θεσμικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ.

Το Sofia South Ring Mall αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα εμπορικά κέντρα της Βουλγαρίας με εξαιρετική κατασκευαστική ποιότητα και παγκοσμίου επιπέδου αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Αναπτύσσεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο επιφάνειας περίπου 64.500 τ.μ. και διαθέτει συνολική μικτή δομημένη επιφάνεια (GBA) περίπου 174.500 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 69.000 τ.μ. αποτελούν μικτή μισθώσιμη επιφάνεια (GLA). Το εμπορικό κέντρο παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πληρότητας, της τάξεως του 98%, και φιλοξενεί πάνω από 180 μισθωτές, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων διεθνών και εγχώριων εμπορικών σημάτων και ομίλων λιανικής, γεγονός που το κατατάσσει στους σημαντικότερους εμπορικούς προορισμούς της χώρας.

Η εξαγορά εντάσσεται στην επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας για την ανάπτυξη και περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της μέσω επιλεκτικών τοποθετήσεων σε εμπορικά ακίνητα υψηλής ποιότητας και ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων. Μέσω της συναλλαγής, η Εταιρεία επεκτείνει την υφιστάμενη παρουσία της στη Βουλγαρία, ενισχύοντας τη γεωγραφική διασπορά, τη συμπληρωματικότητα και την ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου της. Η επένδυση συμβάλει θετικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας, ενισχύοντας τις ταμειακές ροές της, παράλληλα με την εντατική υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος.

Ο κ. Δημήτρης Παπούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, ανέφερε σχετικά: «Η εξαγορά του 50% του Sofia South Ring Mall αποτελεί στρατηγική επένδυση που ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της Trade Estates στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής. Η πολυετής εμπειρία μας στη βουλγαρική αγορά, μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τη συγκεκριμένη εξαγορά ως εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία. Το Sofia South Ring Mall αποτελεί έναν από τους πλέον επιτυχημένους και δυναμικούς προορισμούς λιανικού εμπορίου στη Βουλγαρία. Η άμεση γειτνίασή του με το ακίνητο της IKEA, το οποίο ήδη ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Trade Estates, δημιουργεί ένα αποδεδειγμένο μοντέλο εμπορικών συνεργειών και υπεραπόδοσης, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της επένδυσης.

Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με τη Seasonal Maritime Corporation Limited, ιδρυτικό εταίρο στην επένδυση, αξιοποιώντας τη συμπληρωματική τεχνογνωσία, την εμπειρία και το κοινό όραμα των δύο πλευρών για την περαιτέρω ανάπτυξη του Sofia South Ring Mall και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας. Η επένδυση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της Trade Estates ως προτιμητέου περιφερειακού συνεργάτη για κορυφαίους διεθνείς retailers που αναπτύσσονται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε διαχρονική αξία για τους μετόχους μας μέσα από επενδύσεις υψηλής ποιότητας».