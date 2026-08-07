Τουρισμός

Πορτογαλία: 10 μαγευτικά μέρη πέρα από τη Λισαβόνα

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Πορτογαλία: 10 μαγευτικά μέρη πέρα από τη Λισαβόνα
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Καλοδιατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις, γραφικά χωριά, ειδυλλιακές ακτές και συναρπαστικά ορεινά τοπία. Δέκα υπέροχοι προορισμοί στην Πορτογαλία για να βάλετε στη λίστα με τα επόμενα ταξίδια σας.

H Λισαβόνα είναι μια υπέροχη πόλη που προσφέρει ό,τι χρειάζεστε από μια εξόρμηση στην Ευρώπη: πολιτισμό, μοναδικά αξιοθέατα, ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και καλό φαγητό. Αν όμως έχετε ήδη επισκεφθεί την πορτογαλική πρωτεύουσα και θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό, η Πορτογαλία έχει πολλές πόλεις - διαμάντια και μαγευτικά παραθαλάσσια και ορεινά μέρη που μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη. Αυτά είναι μερικά από τα best of της χώρας.

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