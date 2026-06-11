Κατασκηνωτικό πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για διάθεση αδιάθετων επιταγών

Η ημερομηνία ανοίγματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας ορίστηκε η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Ανοίγει εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e-ΕΦΚΑ, με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Διευκρινίσεις προς τους δικαιούχους

Η ημερομηνία ανοίγματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας ορίστηκε η Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ώρες λειτουργίας: 07:00 π.μ. - 20:00.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση των διαθέσιμων επιταγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Κριτήρια επιλογής (σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων επιταγών): Μοριοδότηση και κατάταξη των αιτούντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.