Φορο-ελεγκτικό σαφάρι έχει εξαπολύσει η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο χιλιάδες υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και επιστροφών φόρων, φακέλους μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών αλλά και υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.
Οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα επιλέγονται με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεση της η ΑΑΔΕ. Οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση θα είναι οι πρώτες που θα ελεγχθούν.
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, προβλέπει ότι φέτος θα διενεργηθούν τουλάχιστον 72.800 φορολογικοί έλεγχοι με τη συνδρομή νέων ψηφιακών εργαλείων αλλά και της νέας ελεγκτικής μονάδας «ΔΕΟΣ». Από «κόσκινο» θα περάσουν 900 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος.
Υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα
Απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζει τα κριτήρια ελέγχου για τις υποθέσεις που θα βρεθούν φέτος στο στόχαστρο των ελεγκτών. Σύμφωνα με τις οδηγίες:
- Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ τουλάχιστον το 75% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
- Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται άμεσα:
- Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις ελέγχου/έρευνας των ΥΕΔΔΕ.
- Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος καθώς και υποθέσεις που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μείζονος σημασίας ή προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής.
- Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
- Όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση - προσωρινή αξία της ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.
- Υποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.
- Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής.
- Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.
- Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
- Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.
- Υποθέσεις που αφορούν σε ελέγχους τυχαίου δείγματος και όσων δεν διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2021-2025.
- Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας καθώς και υποθέσεις για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.
- Υποθέσεις που αφορούν αδικήματα του Ποινικού Κώδικα όπως δωροληψία πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων
- Υποθέσεις ελέγχων επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος.