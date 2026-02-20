Στο στόχαστρο μεταβιβάσεις ακινήτων, επιστροφές φόρων, επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, υποθέσεις από εισαγγελικές παραγγελίες και το ελληνικό FBI.

Φορο-ελεγκτικό σαφάρι έχει εξαπολύσει η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο χιλιάδες υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και επιστροφών φόρων, φακέλους μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών αλλά και υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, καθώς και επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα επιλέγονται με βάση ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεση της η ΑΑΔΕ. Οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση θα είναι οι πρώτες που θα ελεγχθούν.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, προβλέπει ότι φέτος θα διενεργηθούν τουλάχιστον 72.800 φορολογικοί έλεγχοι με τη συνδρομή νέων ψηφιακών εργαλείων αλλά και της νέας ελεγκτικής μονάδας «ΔΕΟΣ». Από «κόσκινο» θα περάσουν 900 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και μαύρου χρήματος.

Υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα

Απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζει τα κριτήρια ελέγχου για τις υποθέσεις που θα βρεθούν φέτος στο στόχαστρο των ελεγκτών. Σύμφωνα με τις οδηγίες:

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ τουλάχιστον το 75% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται άμεσα: