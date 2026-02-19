Ζαχαράκη: «12 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού σε Αρεταίειο και Αιγινήτειο»

Όπως υπογράμμισε η υπουργός «το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο δεν είναι απλώς πανεπιστημιακά νοσοκομεία, είναι ιδρύματα με βαθιές ρίζες στην ιστορία της ελληνικής ιατρικής».

Τη χρηματοδότηση που έχει προβλεφθεί για το Αρεταίειο Νοσοκομείο και το Αιγινήτειο Νοσοκομείο στο τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιόδου 2026-2030, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων.

Η αρχική συνολική χρηματοδότηση για τη νέα προγραμματική περίοδο ανέρχεται σε 12 εκατομμύρια ευρώ, επιτρέποντας την υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων σε κτιριακές υποδομές, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός «το Αρεταίειο και το Αιγινήτειο δεν είναι απλώς πανεπιστημιακά νοσοκομεία, είναι ιδρύματα με βαθιές ρίζες στην ιστορία της ελληνικής ιατρικής, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προσφοράς. Τιμούμε τους ευεργέτες τους, όχι με λόγια, αλλά με έργα».

Ορισμένες σημαντικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στο Αρεταίειο:

- Εκτεταμένες συντηρήσεις και επισκευές οικοδομικών εγκαταστάσεων για τις περιόδους 2026-2027 και 2027-2028, με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ ανά περίοδο.

- Αναβάθμιση και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τις περιόδους 2026-2027 και 2027-2028, ύψους 300.000 ευρώ ανά περίοδο.

- Αναβάθμιση του Μαγνητικού Τομογράφου PHILIPS Achieva 1.5T, προϋπολογισμού 350.920 ευρώ, για τη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας.

- Ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης ιατρικών συσκευών ακτινοθεραπείας και απεικόνισης για την περίοδο 2027-2030, ύψους 2.343.000 ευρώ, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία κρίσιμου εξοπλισμού.

Στο Αιγινήτειο το σχέδιο περιλαμβάνει ενδεικτικά:

- Εργασίες συντήρησης κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, 3.000.000 ευρώ.

- Κατασκευή νέου ορόφου στο κτίριο της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 21, προϋπολογισμού 1.750.000 ευρώ, με στόχο την ουσιαστική αύξηση της δυναμικότητας του νοσοκομείου.

- Αντικατάσταση κεντρικών μονάδων κλιματισμού στην Α' Νευρολογική Κλινική, 400.000 ευρώ.

- Μελέτες πυροπροστασίας και πιστοποιήσεις, 335.000 ευρώ.

- Προμήθεια εξοπλισμού για τον νέο όροφο, 350.000 ευρώ.

- Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός για την Α' Νευρολογική Κλινική, 300.000 ευρώ.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι η ενίσχυση αυτή συνιστά στρατηγική αναβάθμιση των δύο ιστορικών πανεπιστημιακών νοσοκομείων, τα οποία αποτελούν γέφυρα ανάμεσα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την ιατρική έρευνα και την κοινωνική αποστολή του δημόσιου συστήματος υγείας.

«Ανανεώνουμε μια διαχρονική δέσμευση. Συνεχίζουμε το νήμα της προσφοράς των μεγάλων ευεργετών, μεταφράζοντάς το σε σύγχρονη επένδυση στην υγεία και στη γνώση», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η χρηματοδότηση με 15 εκατ. ευρώ αποτυπώνει έμπρακτα τη βούληση της Πολιτείας να στηρίξει τις πανεπιστημιακές δομές υγείας, διασφαλίζοντας σύγχρονες συνθήκες νοσηλείας, εκπαίδευσης και έρευνας προς όφελος της κοινωνίας».