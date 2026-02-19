Επιχειρήσεις | Διεθνή

Βlue Owl: Διακόπτει τις αναλήψεις κεφαλαίων σε fund της - Πουλά assets 1,4 δισ. δολαρίων

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των 1,4 δισ. δολαρίων περιλαμβάνει δάνεια σε 128 εταιρείες από 27 κλάδους, εκ των οποίων το 13% των δανείων έχει δοθεί σε επιχειρήσεις διαδικτύου και λογισμικού.

Παγώνει επ' αόριστον τη δυνατότητα των επενδυτών να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους σε fund της η Blue Owl Capital προκαλώντας συναγερμό στην ευρύτερη αγορά λιανικής ιδιωτικής πίστωσης. Η διαχειρίστρια ιδιωτικής πίστωσης με έδρα τη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε ότι οι επενδυτές στο Blue Owl Capital Corp II δεν θα μπορούν πλέον να εξαργυρώνουν τις επενδύσεις τους σε τριμηνιαία βάση αλλά, τα κεφάλαιά τους θα επιστρέφονται με σταδιακές πληρωμές καθώς θα πουλά στοιχεία ενεργητικού, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η απόφαση υπογραμμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές λιανικής, οι οποίοι έχουν δαπανήσει εκατοντάδες δισ. δολάρια σε funds με περιορισμένα δικαιώματα ρευστοποίησης των κεφαλαίων τους. Τα funds ιδιωτικής πίστωσης συγκεντρώνουν χρήματα από θεσμικούς ή ιδιώτες επενδυτές για να χορηγήσουν δάνεια απευθείας σε επιχειρήσεις, λειτουργώντας ουσιαστικά ως «μη τραπεζικοί δανειστές».

Η ανακοίνωση της Blue Owl έγινε στο πλαίσιο πώλησης πιστωτικών assets αξίας 1,4 δισ. δολαρίων σε τρία από τα funds της, συμπεριλαμβανομένων 600 εκατ. δολαρίων σε ιδιωτική πίστωση. Η πώληση αντιστοιχεί στο 30% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της και θα διανεμηθεί στους επενδυτές. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των 1,4 δισ. δολαρίων περιλαμβάνει δάνεια σε 128 εταιρείες από 27 κλάδους, εκ των οποίων το 13% των δανείων έχει δοθεί σε επιχειρήσεις διαδικτύου και λογισμικού.

