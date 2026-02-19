Times: «Όχι» Στάρμερ σε Τραμπ στη χρήση βρετανικών βάσεων για επίθεση στο Ιράν

Φραγμό στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, για τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων με σκοπό τη διεξαγωγή επιθέσεων κατά του Ιράν έθεσε ο Κιρ Στάρμερ.

Φραγμό στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, για τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων με σκοπό τη διεξαγωγή επιθέσεων κατά του Ιράν έθεσε ο Κιρ Στάρμερ. Ο Βρετανός πρωθυπουργός φέρεται να ξεκαθάρισε στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δημιουργώντας ένα σοβαρό ρήγμα στις σχέσεις Λονδίνου και Ουάσινγκτον.

Η άρνηση αφορά συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις στο Ντιέγκο Γκαρσία και τη βάση RAF Fairford στο Γκλόστερσιρ, η οποία αποτελεί την έδρα του αμερικανικού στόλου βαρέων βομβαρδιστικών στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις μακροχρόνιες αμυντικές συμφωνίες των δύο χωρών, η χρήση αυτών των βάσεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τρίτων κρατών απαιτεί την εκ των προτέρων έγκριση της βρετανικής κυβέρνησης.

Η στάση του Στάρμερ προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος την Τετάρτη απέσυρε την υποστήριξή του στη συμφωνία για την παράδοση των νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η χρήση των βάσεων είναι αναγκαία για την εξάλειψη μιας πιθανής επίθεσης από ένα «εξαιρετικά ασταθές και επικίνδυνο καθεστώς».

Μάλιστα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η βρετανική υποστήριξη θα ήταν νόμιμη, καθώς το Ιράν θα μπορούσε δυνητικά να πλήξει και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. «Θα είμαστε πάντα έτοιμοι να πολεμήσουμε για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά πρέπει να παραμείνουν ισχυροί απέναντι στον Woke-ισμό και τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο κόσμος θα μάθει εντός των επόμενων δέκα ημερών αν θα υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη ή στρατιωτική δράση.

Η βρετανική κυβέρνηση εμφανίζεται διστακτική στο να υποστηρίξει ένα προληπτικό στρατιωτικό πλήγμα, ακολουθώντας την ίδια τακτική που τήρησε και το περασμένο καλοκαίρι. Όπως μεταδίδουν οι Times, το Λονδίνο ανησυχεί ότι η παροχή διευκολύνσεων στις ΗΠΑ θα συνιστούσε συνέργεια σε μια παράνομη πράξη βάσει του διεθνούς δικαίου, το οποίο δεν διαχωρίζει το κράτος που εκτελεί την επίθεση από εκείνο που την υποστηρίζει, εφόσον το δεύτερο έχει πλήρη γνώση των περιστάσεων.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος καταρτίζει λεπτομερή στρατιωτικά σχέδια, με τους αξιωματούχους άμυνας να δηλώνουν πως οι ΗΠΑ θα είναι έτοιμες για πόλεμο μέχρι το Σάββατο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή από την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Από την πλευρά της, η Downing Street αρκέστηκε να δηλώσει πως προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια στην περιοχή και ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αποφεύγοντας να σχολιάσει επιχειρησιακά ζητήματα.

Στο εσωτερικό της Βρετανίας, οι Συντηρητικοί ασκούν πιέσεις στον Στάρμερ να υποχωρήσει και να επιτρέψει τη χρήση των βάσεων, υποστηρίζοντας πως αν οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η δράση είναι απαραίτητη για την προστασία των συμφερόντων ασφαλείας, το Λονδίνο οφείλει να συνδράμει. Ο υπουργός Άμυνας, Τζέιμς Κάρτλιτζ, τόνισε πως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί σοβαρή απειλή για τους συμμάχους.

Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται από το τεράστιο κόστος των 35 δισεκατομμυρίων λιρών που συνεπάγεται η συμφωνία για τα Τσάγκος, την οποία η κυβέρνηση θεωρεί απαραίτητη για λόγους εθνικής ασφαλείας. Ανώτεροι αξιωματούχοι παραδέχονται ιδιωτικά πως χωρίς την έγκριση των Αμερικανών, το μέλλον της συμφωνίας διαγράφεται «δυσοίωνο», παρά τις διαβεβαιώσεις υπουργών ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει κανονικά στη νομοθέτησή της.