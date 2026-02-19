Τα τυχερά παιχνίδια «μπαίνουν» στον πληθωρισμό - Τι σημαίνει για τον μέσο παίκτη

Από τον Ιανουάριο του 2026, τα τυχερά παιχνίδια περιλαμβάνονται επίσημα στους δείκτες που μετρούν τον πληθωρισμό σε Ελλάδα και ΕΕ.

Από τον Ιανουάριο του 2026, τα τυχερά παιχνίδια - όπως το στοίχημα, τα live casino και τα λαχεία - περιλαμβάνονται επίσημα στους δείκτες που μετρούν τον πληθωρισμό στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό σημαίνει ότι τώρα οι μεταβολές στις τιμές που πληρώνουν οι παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια λαμβάνονται υπόψη όταν η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat υπολογίζουν πόσο «ακριβαίνει» ή «φτηνύνει» η ζωή στην καθημερινότητα μας.

Για παράδειγμα, όταν κάποιος αγοράζει δελτίο στοίχημα ή παίζει ένα online live παιχνίδι καζίνο, αυτά τα ποσά από εδώ και στο εξής θα μετρώνται μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα των νοικοκυριών και θα επηρεάζουν τη διαμόρφωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και του Εναρμονισμένου ΔΤΚ (HICP) που δημοσιεύονται κάθε μήνα.

Πώς βλέπουν πλέον τον «τζόγο» οι στατιστικοί

Η αλλαγή αυτή δεν ήρθε από το πουθενά· είναι το αποτέλεσμα αναθεώρησης της διεθνούς μεθοδολογίας ταξινόμησης των δαπανών (COICOP18), που χρησιμοποιεί η Eurostat για να εναρμονίζει τα στατιστικά όλων των χωρών της Ε.Ε. Από τον Φεβρουάριο του 2026, τα «Games of chance» (δηλαδή τυχερά παιχνίδια) καταγράφονται στην ενότητα Ψυχαγωγία - Αθλητισμός & Πολιτισμός του δείκτη τιμών, κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι δαπάνες για παιχνίδια τύπου καζίνο, στοιχηματισμό ή λαχεία δεν «χάνονται» πια μέσα σε άλλες κατηγορίες, αλλά εμφανίζονται ως ξεχωριστή ομάδα δαπανών που αντιπροσωπεύει μια όλο και πιο συνηθισμένη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - και τι δεν δείχνουν ακόμη

Τα πρώτα μηνιαία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν για τον Ιανουάριο 2026 δείχνουν τον γενικό πληθωρισμό στην Ελλάδα σε επίπεδα γύρω στο ~2,5-2,8%, χωρίς όμως προς το παρόν να υπάρχει ξεχωριστή δημοσιοποίηση για το πώς ακριβώς επηρεάζουν τα τυχερά παιχνίδια το συνολικό νούμερο – κάτι που αναμένεται να γίνει σταδιακά με περισσότερες αναλύσεις των στοιχείων.

Επειδή η νέα ταξινόμηση εφαρμόζεται πρώτη φορά φέτος, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι οι αναλύσεις να δείξουν καθαρά την «συνεισφορά» του τζόγου στον πληθωρισμό. Αλλά η ΕΛΣΤΑΤ και η Eurostat έχουν πλέον τα δεδομένα για να το κάνουν - και αυτό αναμένεται να φανεί στις επόμενες μηνιαίες ανακοινώσεις.

Γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο

Ακόμα και αν οι μεταβολές στα παιχνίδια δεν έχουν τεράστια βαρύτητα στο συνολικό δείκτη, το γεγονός ότι πλέον μετράται και ο τζόγος σημαίνει δύο πράγματα:

Αναγνωρίζεται επίσημα ότι τα έξοδα σε παιχνίδια και στοίχημα είναι μέρος της καθημερινής δαπάνης των νοικοκυριών και όχι κάτι «περιθωριακό».

Οι μεταβολές στις τιμές των παιχνιδιών μπορεί στο μέλλον να επηρεάζουν πώς διαβάζουμε τον πληθωρισμό: αν π.χ. αυξηθούν οι τιμές στα δελτία ή στα fees, αυτό μπορεί να «ανεβάσει» λίγο τον δείκτη τιμών.

Με άλλα λόγια, όταν διαβάζεις τον πληθωρισμό, πλέον λαμβάνει υπόψη μια ευρύτερη εικόνα της καθημερινής ζωής - συμπεριλαμβανομένων αυτών που μέχρι τώρα θεωρούνταν απλώς διασκέδαση ή χόμπι.