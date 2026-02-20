Τα νέα ορόσημα ΑΔΜΗΕ για τις διασυνδέσεις - Όφελος 1 δισ. ετησίως μέσω ΥΚΩ

Αναθεώρηση του χρόνου και του κόστους για το τέλος της ηλεκτρικής απομόνωσης των νησιών ΒΑ Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, καθώς και για τη 2η διασύνδεση με την Ιταλία.

Σε αναθεώρηση του χρόνου ολοκλήρωσης και του κόστους για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, των νησιών ΒΑ Αιγαίου, καθώς και της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδα – Ιταλία, προχώρησε ο ΑΔΜΗΕ. Η αναθεώρηση έγινε μέσω των συμπληρωματικών στοιχείων που κατέθεσε ο Διαχειριστής για το 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025-2034, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή.

Η επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος ήταν αποτέλεσμα μίας σειράς παραγόντων, ξεκινώντας από τις καθυστερήσεις σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και τις αλλαγές στις οδεύσεις των καλωδίων. Επίσης, όσον αφορά τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων, σημαντικό ρόλο έχει παίξει το γεγονός ότι ο διαγωνισμός για την ηλεκτρική διασύνδεση Κόρινθος – Κως έληξε άγονος στις αρχές του φθινοπώρου, καθώς ο προϋπολογισμός της σχετικής Διακήρυξης δεν ανταποκρινόταν πλέον στις διαμορφωθείσες συνθήκες της αγοράς καλωδίων.

Την ίδια στιγμή, εμπόδιο αποτέλεσε στην πορεία και η αδυναμία του Διαχειριστή να αντλήσει περαιτέρω δανεισμό, έχοντας πλέον εξαντλήσει την κεφαλαιακή του επάρκεια. Για το εμπόδιο αυτό ήδη έχει δρομολογηθεί η λύση του, με την έναρξη της διαδικασίας για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με την οποία θα εισρεύσουν τον ΑΔΜΗΕ «φρέσκα» κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά την αναθεώρηση προς το πάνω του κόστους των έργων, αυτό οφείλεται στο ότι η ζήτηση διεθνώς για νέα καλώδια έχει εκτιναχθεί και μαζί της και οι τιμές στη συγκεκριμένη αγορά.

Διασύνδεση των Δωδεκανήσων

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου αναπροσαρμόζεται στο 2030, από το 2029 που προβλεπόταν έως τώρα. Επίσης, ο συνολικός προϋπολογισμός αναθεωρείται στα 2,957 δισ., από 2,048 δισ.

Στόχος του ΑΔΜΗΕ είναι να προκηρυχθεί άμεσα εκ νέου ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση Κόρινθος – Κως. Παράλληλα, στον νέο διαγωνισμό θα διευρυνθεί η δυνατότητα συμμετοχής κατά το δυνατό περισσότερων κατασκευαστών καλωδίων, μέσω της δυνατότητας υποβολής προσφοράς που θα αντιστοιχεί στις τεχνικές προδιαγραφές είτε των 320 kV, είτε των 525 kV.

Αυτό προκύπτει ως αναγκαιότητα, καθώς υπάρχει άμεσος κίνδυνος να χαθεί το παράθυρο ευκαιρίας για έγκαιρη ενσωμάτωση του έργου στον προγραμματισμό κατασκευάστριας εταιρείας (που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό) και άρα έγκαιρης ολοκλήρωσης των διασυνδέσεων της Δωδεκανήσου

Διασύνδεση νησιών ΒΑ Αιγαίου

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου αναπροσαρμόζεται επίσης στο 2030, από το 2029 που προβλεπόταν έως τώρα. Επίσης, ο συνολικός προϋπολογισμός αναθεωρείται στα 1,425 δισ., από 1,246 δισ.

Ένας από τους λόγους για την καθυστέρηση είναι οι απαιτούμενοι χρόνοι για την έγκριση της Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Ν. Σάντα – Δυτική Λέσβος. Επίσης, χρειάστηκε να αλλάξει η αρχική θέση προσαιγιάλωσης στη Λέσβο, λόγω εγγύτητας με πεδίο βολής και της απόρριψης του σχετικού αιτήματος από ΓΕΣ, αντίθετα από ό,τι είχε συμβεί στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις.

Παράλληλα, η ύπαρξη αδειοδοτημένων ή υπό αδειοδότηση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Θράκης επέβαλε την αναπροσαρμογή της όδευσης του έργου, ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις με μελλοντικές ενεργειακές υποδομές. Η παραλλαγή αυτή απαιτούσε νέα τεχνική μελέτη και επικαιροποίηση της ΜΠΕ.

Δεύτερη διασύνδεση με Ιταλία

Η εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου αναπροσαρμόζεται στο 2033, από το 2031 που προβλεπόταν έως τώρα. Επίσης, ο συνολικός προϋπολογισμός αναθεωρείται στα 950 εκατ., από 608 εκατ.

Όφελος 3,7 δισ. από τις νησιωτικές διασυνδέσεις

Σε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο, ο ΑΔΜΗΕ επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις αναφορικά με το όφελος που θα έχουν για τους καταναλωτές οι νησιωτικές διασυνδέσεις. Το όφελος θα προκύψει από τη μείωση των ποσών που θα χρειάζεται να συγκεντρωθούν για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και με τα οποία εξασφαλίζεται πως οι κάτοικοι των νησιών πληρώνουν τις ίδιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας με τους κατοίκους της ηπειρωτικής χώρας.

Η εξοικονόμηση αυτή ξεκινά από 509 εκατ. το 2026 (χάρις στις διασυνδέσεις της Κρήτης και των Κυκλάδων) και θα ξεπεράσει ετησίως το 1 δισ. απο το 2031, όταν θα έχουν «μπει στην πρίζα» όλα τα νησιά. Όπως είναι φυσικό, θα υπεραντισταθμίσουν τις αυξήσεις που θα γίνουν στις χρεώσεις συστήματος, ώστε να αποσβεστούν οι επενδύσεις για την υλοποίηση των έργων

Είναι ενδεικτικό ότι το ετήσιο «καθαρό» όφελος (το ισοζύγιο ανάμεσα στην ελάφρυνση των ΥΚΩ και τις επιβαρύνσεις των χρεώσεων χρήσης συστήματος) θα ξεκινήσει από 296 εκατομμύρια το 2026 και θα φτάσει στα 708 εκατομμύρια. Συνολικά, για όλη την επίμαχη περίοδο, θα ανέλθει σε 3,7 δισ. ευρώ.