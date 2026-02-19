Σπανάκης: «115 έργα ύψους 58,5 εκατ. ευρώ στην Αργολίδα»

Αναφέρθηκε στην υλοποίηση δεσμεύσεων προς τους συνταξιούχους και επεσήμανε τη σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών και Βουλευτής Β3' Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης - Πέτρος Σπανάκης στο Άργος, το οποίο επισκέφθηκε με την ευκαιρία της κοπής πίτας της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ.

Επεσήμανε ότι η χώρα μας έχει σταθερή, μονοκομματική, αυτοδύναμη Κυβέρνηση, γεγονός που συνιστά το μεγάλο της συγκριτικό πλεονέκτημα. Ακόμη, αναφέρθηκε στη μείωση των φόρων και στις φοροαπαλλαγές και τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει διαχρονικά σεβασμό στην ελληνική οικογένεια κάτι που επιβεβαιώνεται με μια σειρά νομοθετικών διατάξεων.

Αναφέρθηκε στην υλοποίηση δεσμεύσεων προς τους συνταξιούχους και επεσήμανε τη σημαντική αύξηση των θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια, καθώς και την αύξηση του κατώτατου και μέσου μισθού.

Επιπροσθέτως, ο κ. Σπανάκης είπε ότι στα θέματα ακρίβειας θα υπάρξει αποκλιμάκωση μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για προοπτική ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, στην ενίσχυση της οποίας ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός.

Τέλος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών έκανε αναφορά στα 115 έργα που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εσωτερικών για τον Νομό Αργολίδας, τα οποία ξεπερνούν τα 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, τόνισε πως για τον Δήμο 'Αργους - Μυκηνών οι χρηματοδοτήσεις για τις λειτουργικές ανάγκες από το 2019 έως σήμερα έχουν αυξηθεί κατά 56%.