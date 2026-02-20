Ποιος είναι ο Γερμανός retailer που έρχεται να διεκδικήσει μερίδια στην εγχώρια αγορά του λιανεμπορίου.

Ανάποδα έχει γυρίσει η κλεψύδρα του χρόνου για την άφιξη του γερμανικού «γίγαντα» της μόδας New Yorker στην Ελλάδα. Η γερμανική αλυσίδα ένδυσης αναμένεται να διεκδικήσει τη δική της θέση μέσα στην ελληνική αγορά, την ώρα που ολοένα και περισσότερες ξένες αλυσίδες μόδας αναζητούν ευκαιρίες ώστε να εδραιωθούν στον εγχώριο χάρτη του λιανεμπορίου.

Κατά τις πληροφορίες, το πρώτο κατάστημα New Yorker στη χώρα μας αναμένεται να ανοίξει εν ευθέτω χρόνω στην καρδιά της Αθήνας και δη στην οδό Σταδίου, με τη μίσθωση του σχετικού χώρου να έχει ήδη γίνει.

Η ίδρυση της New Yorker Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Η είσοδος του γερμανικού retailer στη χώρα μας προετοιμάζεται εδώ και αρκετό καιρό. Στις 29 Απριλίου 2025 γνωστοποιήθηκε στο ΓΕΜΗ η ίδρυση, μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης, της εταιρείας New Yorker Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα τον δήμο Αθηναίων (Ιπποκράτους 7) και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ.

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, ενώ στις δευτερεύουσες περιλαμβάνεται το χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού και υποδημάτων, κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά και μη οικιστικά κτήρια, κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης, λιανικό εμπόριο υποδημάτων, αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων.

Μοναδικός εταίρος της εταιρείας είναι η γερμανική New Yorker Retail International GMBH, ενώ στη διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής έχουν τοποθετηθεί οι Jonas Lutz Gnauck, Helene Steiner και Wolfgang Otto Fuerstberger.

Ποια είναι η γερμανική New Yorker

Η ιστορία της γερμανικής αλυσίδας ένδυσης ξεκινά το 1971, όταν οι Tilmar Hansen και Michael Simson αποφάσισαν να ανοίξουν ένα κατάστημα με τζιν στο Φλενμπουργκ.

Λίγο καιρό αργότερα μπήκε στην εταιρεία και ο Friedrich Knapp, ο οποίος αργότερα ανέλαβε καθήκοντα managing director. Οι τρεις άντρες προχώρησαν στην ίδρυση της SHK-Jeans GmbH, ανοίγοντας τα πρώτα καταστήματα στη Γερμανία τις δεκαετίες ‘70 και ‘80.

Το δε πρώτο κατάστημα με την επωνυμία New Yorker άνοιξε το 1982 στο Κίελο, ενώ το 1994 η εταιρεία πραγματοποίησε το πρώτο βήμα διεθνοποίησής της, επεκτείνοντας το δίκτυο καταστημάτων της στην Αυστρία. Τα επόμενα χρόνια η εξέλιξη της εταιρείας κρίνεται εντυπωσιακή, με την επέκτασή της να αποκτά σχεδόν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα.

Επεκτείνεται σε Πολωνία, Ισπανία, Δανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βέλγιο, Κροατία, Ολλανδία, Ρωσία, Λιθουανία, Λετονία, ενώ το 2007 σηματοδοτεί την είσοδό της στον αραβικό κόσμο και δη στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ακολουθεί η επέκτασή της σε Σουηδία, Σερβία, Ρουμανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο. Το 2011 φτάνει στο Καζακστάν και την Ουκρανία, ενώ ακολουθούν έναν χρόνο αργότερα η Φινλανδία, η Νορβηγία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Αρμενία. Το 2013 η εταιρεία επεκτείνεται στο Κατάρ και το Μαρόκο, ενώ ακολουθούν το 2019 η Αλβανία και το 2020 η Αίγυπτος και η Μολδαβία.

Η μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, όπως είναι φυσικό, είναι η γερμανική, με ένα δίκτυο που προσεγγίζει τα 300 καταστήματα, ενώ πολύ σημαντικές αγορές χαρακτηρίζονται η πολωνική και η αυστριακή, με πλέον των 80-90 καταστημάτων έκαστη.

Μέσα σε 55 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, η New Yorker διατηρεί σήμερα περισσότερα από 1.200 καταστήματα σε 47 χώρες και 3 ηπείρους του κόσμου, απασχολώντας πάνω από 23.000 υπαλλήλους. Μότο της; «Ντύσου για τη στιγμή», με το οποίο φιλοδοξεί σύντομα να κερδίσει και την ελληνική αγορά…